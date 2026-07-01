Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Şener ve İbrahim Kutluay bir araya geldi

        Demet Şener ve İbrahim Kutluay bir araya geldi

        Demet Şener ve İbrahim Kutluay, FIBA U17 Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı tribünde birlikte destekledi. Türkiye'nin Porto Riko'yu 98-77 mağlup ettiği maçı yan yana izleyen eski eşler, o anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 17:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında dünyaevine girmiş ve bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

        2

        2018 yılında yollarını ayıran Şener ve Kutluay, zaman zaman çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor.

        3

        Eski eşler, son olarak Real Madrid altyapısında forma giyen ve FIBA U17 Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda milli takım başarısı için ter döken oğulları Ömer Kutluay'ı desteklemek üzere tribündeki yerlerini aldı.

        4

        Türkiye'nin Porto Riko ile karşılaştığı maçı kızları İrem Kutluay ile birlikte izleyen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğullarına destek verdi.

        5

        Ay-yıldızlı ekibin Porto Riko'yu 98-77 mağlup ettiği karşılaşmadaki heyecanı dikkatlerden kaçmayan Demet Şener, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        6

        "AİLEM HER MAÇIMA GELİYOR"

        Dünya Kupası grup aşamasında üçte üç yaparak ilerleyen takımdan Ömer Kutluay, maç sonu yaptığı açıklamada ailesinin desteğine dikkat çekti. Kutluay, "Ailem her maçıma geliyor ve beni destekliyor. Maçlardan önce ve sonra arayarak yanımda olduklarını hissettiriyorlar; bana çok büyük bir destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir babanın dramı

        Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten 1'i boğuldu, 1'i kayboldu (DHA)

        #demet şener
        #İbrahim Kutluay
        #Ömer Kutluay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"