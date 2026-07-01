Demet Şener ve İbrahim Kutluay bir araya geldi
Demet Şener ve İbrahim Kutluay, FIBA U17 Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı tribünde birlikte destekledi. Türkiye'nin Porto Riko'yu 98-77 mağlup ettiği maçı yan yana izleyen eski eşler, o anları sosyal medyada paylaştı
1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında dünyaevine girmiş ve bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelmişti.
2018 yılında yollarını ayıran Şener ve Kutluay, zaman zaman çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor.
Eski eşler, son olarak Real Madrid altyapısında forma giyen ve FIBA U17 Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda milli takım başarısı için ter döken oğulları Ömer Kutluay'ı desteklemek üzere tribündeki yerlerini aldı.
Türkiye'nin Porto Riko ile karşılaştığı maçı kızları İrem Kutluay ile birlikte izleyen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğullarına destek verdi.
Ay-yıldızlı ekibin Porto Riko'yu 98-77 mağlup ettiği karşılaşmadaki heyecanı dikkatlerden kaçmayan Demet Şener, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"AİLEM HER MAÇIMA GELİYOR"
Dünya Kupası grup aşamasında üçte üç yaparak ilerleyen takımdan Ömer Kutluay, maç sonu yaptığı açıklamada ailesinin desteğine dikkat çekti. Kutluay, "Ailem her maçıma geliyor ve beni destekliyor. Maçlardan önce ve sonra arayarak yanımda olduklarını hissettiriyorlar; bana çok büyük bir destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AA, Instagram