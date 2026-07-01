Demet Şener ve İbrahim Kutluay bir araya geldi

"AİLEM HER MAÇIMA GELİYOR"

Dünya Kupası grup aşamasında üçte üç yaparak ilerleyen takımdan Ömer Kutluay, maç sonu yaptığı açıklamada ailesinin desteğine dikkat çekti. Kutluay, "Ailem her maçıma geliyor ve beni destekliyor. Maçlardan önce ve sonra arayarak yanımda olduklarını hissettiriyorlar; bana çok büyük bir destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, Instagram