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        Haberler Gündem Eğitim Özlem Zengin, öğrenci affı teklifini bugün Meclis’e sunacak, açıklama yapılacak

        Özlem Zengin, öğrenci affı teklifini bugün Meclis’e sunacak, açıklama yapılacak

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifi bugün saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Teklifin kapsamına ilişkin ayrıntıların yapılacak basın toplantısında paylaşılması bekleniyor

        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 23:18 Güncelleme:
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        Öğrenci affı Meclis'e geliyor

        Öğrenci affına ilişkin düzenlemede yeni aşamaya gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemeyi içeren teklifi bugün saat 13.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak.

        Teklifin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda, öğrencilerin eğitim haklarına dönüşünü ilgilendiren başlıkların kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

        BASIN TOPLANTISI YAPILMASI PLANLANIYOR

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, teklifin Meclis’e sunulmasının ardından konuya ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

        Toplantıda öğrenci affı düzenlemesinin kimleri kapsayacağı, hangi şartlarla uygulanacağı ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin detayların açıklanması öngörülüyor.

        Düzenlemenin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan öğrenciler için yeni bir başvuru ve dönüş sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.

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