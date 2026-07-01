Özlem Zengin, öğrenci affı teklifini bugün Meclis’e sunacak, açıklama yapılacak

Öğrenci affına ilişkin düzenlemede yeni aşamaya gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemeyi içeren teklifi bugün saat 13.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak.

Teklifin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda, öğrencilerin eğitim haklarına dönüşünü ilgilendiren başlıkların kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

BASIN TOPLANTISI YAPILMASI PLANLANIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, teklifin Meclis’e sunulmasının ardından konuya ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Toplantıda öğrenci affı düzenlemesinin kimleri kapsayacağı, hangi şartlarla uygulanacağı ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin detayların açıklanması öngörülüyor.

Düzenlemenin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan öğrenciler için yeni bir başvuru ve dönüş sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.