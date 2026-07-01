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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

        Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara için kulübü Monaco'yla anlaşmaya vardı. Genç oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için bu gece İstanbul'a gelecek.

        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 19:09 Güncelleme:
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        Transfer döneminde eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk adayı olmak isteyen Beşiktaş, sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor.

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        OUATTARA İSTANBUL'A GELİYOR!

        Bu doğrultuda siyah-beyazlılar Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile her konuda anlaşma sağladı.

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        21 yaşındaki Fransız sol bek, sağlık kontrollerinden geçmek ve son prosedürleri tamamlamak için bu gece 23.40 sıralarında İstanbul'a gelecek.

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        Genç isim, kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde siyah-beyazlıların Slovakya kampına katılacak.

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        BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır." denildi.

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        Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 24 maça çıkan Fransız sol bek, 4 asistlik performans sergiledi ve 1.363 dakika sahada kaldı.

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        Monaco oyuncuyu 2023 devre arasında Amiens'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

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