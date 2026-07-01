Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır." denildi.