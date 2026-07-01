Silivri'de zorla götürülmeye çalışılan kadın: 'Beni öldürecek, yardım edin'

Silivri’de yanındaki kişi tarafından kolundan çekilerek zorla götürülmek istendiği öne sürülen kadın, çevredekilerden yardım istedi.

Olay, 28 Haziran gecesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iddiaya göre tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Kadın, “Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın” diyerek çevredekilere seslendi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi. Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kadın ise ayağa kalkarak sokaktan koşarak uzaklaştı. Yaşananlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.