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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de zorla götürülmeye çalışılan kadın: 'Beni öldürecek, yardım edin'

        Silivri'de zorla götürülmeye çalışılan kadın: 'Beni öldürecek, yardım edin'

        Silivri'de bir kadın, yanındaki kişi tarafından zorla götürülmeye çalışıldığı sırada çevredekilerden yardım istedi. "Beni öldürecek, yardım edin" diye bağıran kadının yaşadığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        Yardım çığlığı kamerada

        Silivri’de yanındaki kişi tarafından kolundan çekilerek zorla götürülmek istendiği öne sürülen kadın, çevredekilerden yardım istedi.

        Olay, 28 Haziran gecesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iddiaya göre tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Kadın, “Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın” diyerek çevredekilere seslendi.

        ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

        Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi. Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı.

        Kadın ise ayağa kalkarak sokaktan koşarak uzaklaştı. Yaşananlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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