Büyükada’daki yangına itfaiye müdahale ederken sağlık ekipleri hazır bekledi
İstanbul Adalar'da bulunan Büyükada Viranbağ Plajı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 20:31 Güncelleme:
İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da bulunan Viranbağ Plajı’nda yangın çıktı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Viranbağ Plajı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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