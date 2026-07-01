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        Haberler Gündem İstanbul Büyükada’daki yangına itfaiye müdahale ederken sağlık ekipleri hazır bekledi

        Büyükada’daki yangına itfaiye müdahale ederken sağlık ekipleri hazır bekledi

        İstanbul Adalar'da bulunan Büyükada Viranbağ Plajı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 20:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Büyükada'da korkutan yangın

        İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da bulunan Viranbağ Plajı’nda yangın çıktı.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında Viranbağ Plajı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        #Büyükada yangın
        #viranbağ yangın
        #haberler
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