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        Haberler Dünya ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı

        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı

        ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, bir helikopterinin Arap Denizi'nde "acil durum su inişi" gerçekleştirdiğini, 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığı, 1 kişinin henüz bulunamadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 23:36 Güncelleme:
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        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı

        ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığının 5. Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Arap Denizi'ne acil iniş yapan ABD helikopteriyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

        Açıklamada, "USS George H.W. Bush (CVN 77) uçak gemisinde görevli bir MH-60S Sea Hawk helikopteri uçuş ekibinin, Arap Denizi'nde 'acil durum su inişi' gerçekleştirdiği" kaydedildi.

        Söz konusu acil durumun "düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı" belirtilen açıklamada, mürettebattan kurtarılan 3 kişinin uçak gemisine alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Açıklamada, bölgedeki ABD donanması ekiplerinin, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü ve olayın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

        *Haberde, ABD donanmasının arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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