2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İngilizler 2-1 kazandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 7. dakikada Brian Cipenga ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı baskısını arttıran İngiltere, 75. dakikada Harry Kane ile eşitliği yakaladı. Golcü yıldız 86. dakikada tekrar sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 2-1.

Bu sonucun ardından İngiltere son 16'ya yükseldi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise turnuvaya veda etti.

SON 16'DA RAKİP MEKSİKA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni eleyerek son 16'ya yükselen İngiltere'nin bu turdaki rakibi Meksika oldu. İki takım arasındaki mücadele, 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Kongo maça Cipenga’nın golüyle başladı! İngiltere’ye şok açılış! ⚽ pic.twitter.com/VEu7IefpqD — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

Harry Kane! Her geçen dakika gerginlik artarken kaptan sahneye çıktı! ⚽ pic.twitter.com/QMKv3t0bBV — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026