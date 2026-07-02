2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal kozlarını paylaştı. Mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

BELÇİKA 3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Senegal'in golleri 25. dakikada Habib Diarra ve 51'de Ismaila Sarr kaydetti. Belçika'nın gollerini ise 86. dakikada Romelu Lukaku ve 89'da Youri Tielemans atarken, Belçika 3 dakikada geri döndü.

UZATMALARDA KAZANAN BELÇİKA

Uzatmalara giden mücadelede kaptan Youri Tielemans 120+5'te tekrar sahneye çıktı ve kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturarak takımını 3-2 öne geçirdi.

Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 93 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Belçika, son 16'ya yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti.

RAKİP ABD VEYA BOSNA HERSEK

Belçika'yı eleyerek son 16'ya yükselen Senegal'in bu turdaki rakibi, ABD-Bosna Hersek maçının galibi olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Habib Diarra, Belçika’ya açılışı yaptı! Doğru zamanda doğru yerde! Senegal 1-0 önde! 🇸🇳 pic.twitter.com/SuCXvPooLI — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

Ismaila Sarr! Enfes pas, enfes kontrol ve şahane bir vuruş! Thibaut Courtois çaresiz! ⚽ pic.twitter.com/PVq7BMFJW9 — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

Romelu Lukaku yine sonradan girip attı golünü! Belçika’nın umutlarını yeniden canlandırdı! 🇧🇪 pic.twitter.com/UZ2FbC9b62 — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

Tielemans’ın golüyle Belçika geri döndü! 3 dakikada 2 gol geldi! ⚽ pic.twitter.com/wNFxeurZhm — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026