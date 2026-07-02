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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Belçika: 3 - Senegal: 2 | MAÇ SONUCU

        Belçika: 3 - Senegal: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalar sonucunca Belçika 3-2 kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 01:55 Güncelleme:
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        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!

        2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal kozlarını paylaştı. Mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

        BELÇİKA 3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

        Senegal'in golleri 25. dakikada Habib Diarra ve 51'de Ismaila Sarr kaydetti. Belçika'nın gollerini ise 86. dakikada Romelu Lukaku ve 89'da Youri Tielemans atarken, Belçika 3 dakikada geri döndü.

        UZATMALARDA KAZANAN BELÇİKA

        Uzatmalara giden mücadelede kaptan Youri Tielemans 120+5'te tekrar sahneye çıktı ve kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturarak takımını 3-2 öne geçirdi.

        Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 93 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Belçika, son 16'ya yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti.

        RAKİP ABD VEYA BOSNA HERSEK

        Belçika'yı eleyerek son 16'ya yükselen Senegal'in bu turdaki rakibi, ABD-Bosna Hersek maçının galibi olacak.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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