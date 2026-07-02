Belçika: 3 - Senegal: 2 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalar sonucunca Belçika 3-2 kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 01:55 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal kozlarını paylaştı. Mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
BELÇİKA 3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Senegal'in golleri 25. dakikada Habib Diarra ve 51'de Ismaila Sarr kaydetti. Belçika'nın gollerini ise 86. dakikada Romelu Lukaku ve 89'da Youri Tielemans atarken, Belçika 3 dakikada geri döndü.
UZATMALARDA KAZANAN BELÇİKA
Uzatmalara giden mücadelede kaptan Youri Tielemans 120+5'te tekrar sahneye çıktı ve kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturarak takımını 3-2 öne geçirdi.
Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 93 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Belçika, son 16'ya yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti.
RAKİP ABD VEYA BOSNA HERSEK
Belçika'yı eleyerek son 16'ya yükselen Senegal'in bu turdaki rakibi, ABD-Bosna Hersek maçının galibi olacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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