Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!

2 yıl önce kaybolan Gülhan'a ait olduğu düşünülen görüntüler ortaya çıktı; yeniden aranıyor

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak'ın (23) sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaybolduktan bir süre sonra sonlandırılan arama çalışmaları, görüntülerin or... Daha Fazla Göster OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak'ın (23) sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaybolduktan bir süre sonra sonlandırılan arama çalışmaları, görüntülerin ortaya çıkması üzerine yeniden başlatıldı. (DHA) Daha Az Göster