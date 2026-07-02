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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara, siyah-beyazlılar için İstanbul'a geldi. Genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Slovakya kampına geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 00:57 Güncelleme:
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        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Beşiktaş, sol bek mevkisini güçlendirerek ilk hamlesini gerçekleştirdi.

        BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

        Siyah-beyazlılar Monaco forması giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı İstanbul'a getirdi.

        21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve Slovakya kampına katılacak.

        MONACO 2 MİLYON EURO ÖDEDİ

        Monaco oyuncuyu 2023 devre arasında Amiens'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

        Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 24 maça çıkan Fransız sol bek, 4 asistlik performans sergiledi ve 1.363 dakika sahada kaldı.

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