Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara, siyah-beyazlılar için İstanbul'a geldi. Genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Slovakya kampına geçecek.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 00:57 Güncelleme:
Transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Beşiktaş, sol bek mevkisini güçlendirerek ilk hamlesini gerçekleştirdi.
BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Siyah-beyazlılar Monaco forması giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı İstanbul'a getirdi.
21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve Slovakya kampına katılacak.
MONACO 2 MİLYON EURO ÖDEDİ
Monaco oyuncuyu 2023 devre arasında Amiens'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 24 maça çıkan Fransız sol bek, 4 asistlik performans sergiledi ve 1.363 dakika sahada kaldı.
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