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        Haberler Dünya "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"

        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"

        ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 00:43 Güncelleme:
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        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"

        Trump, Kuzey Dakota'da katıldığı siyasi etkinlikte yaptığı konuşmada, NATO üyesi İspanya’nın özellikle İran’a yönelik askeri harekata ve ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etti.

        Madrid yönetimine sitem eden Trump, "İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil." ifadesini kullandı.

        Trump, eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in İspanyollara karşı yürüttüğü muharebelere değinerek, onun kazandığı zaferlerle İspanyol hattının yarıldığını anlattı.

        İspanya’nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgeleri sıralayan Trump, "(İspanya) Bize iyi davranmıyorlar. Yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaklar. Hepsi bir zamanlar bizimdi." diye konuştu.

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        Trump, yıl başından bu yana ablukayı sıkılaştırıp, yaptırımlar uyguladığı Havana yönetimi hakkında da "Ve Küba’dan bahsetmişken onlarca yıl sonra bize doğru geliyor." diye konuştu.

        Panama Kanalı’na da değinen Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini, daha sonra devredilmesini ise “stratejik bir hata” olduğu yönündeki görüşünü tekrarladı ve Çin’in bölgedeki etkisine karşı Washington’un harekete geçeceğini söyledi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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