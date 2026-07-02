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        Haberler Gündem Hava Durumu Bir yanda sıcak hava bir yanda yağmur! Meteoroloji'den uyarılar

        Bir yanda sıcak hava bir yanda yağmur! Meteoroloji'den uyarılar

        Yaz aylarının kavurucu sıcakları yurt genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve bunaltıcı hava dalgası hakimiyetini korurken, bazı bölgelerde ani ve kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        Bir yanda sıcak hava bir yanda yağmur!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Parçalı bulutlu 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 35°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        DENİZLİ °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BARTIN °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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        VAN °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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