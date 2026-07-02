Deniz Seki, teknede yoga yaptı
Marmaris'te çıktığı tekne tatilinde görüntülenen Deniz Seki, güneşlenmeye yoga molası verdi
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:16 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; tatil için Marmaris'te bulunan Deniz Seki, demirledikleri teknede görüntülendi.
Gün boyu teknenin arka bölümünde vakit geçiren ve güneşlenen şarkıcı, denizin keyfini çıkardı.
Tatiline kısa bir spor molası veren Seki, yaptığı yoga hareketleriyle formunu korumaya devam etti.
56 yaşındaki şarkıcının teknedeki o anları objektiflere böyle yansıdı.
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