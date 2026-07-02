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        Haberler Objektife Takılanlar Deniz Seki, teknede yoga yaptı

        Deniz Seki, teknede yoga yaptı

        Marmaris'te çıktığı tekne tatilinde görüntülenen Deniz Seki, güneşlenmeye yoga molası verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Teknede yoga yaptı

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; tatil için Marmaris'te bulunan Deniz Seki, demirledikleri teknede görüntülendi.

        Gün boyu teknenin arka bölümünde vakit geçiren ve güneşlenen şarkıcı, denizin keyfini çıkardı.

        Tatiline kısa bir spor molası veren Seki, yaptığı yoga hareketleriyle formunu korumaya devam etti.

        56 yaşındaki şarkıcının teknedeki o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #deniz seki
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