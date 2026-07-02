İstanbul'da yaşandı... Kasklı kanlı pusu!
İstanbul Küçükçekmece'de, dün sabah saatlerinde işe gittiği sırada kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Abdullah A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren katilin koşarak kaçışı ise kameraya yansıdı
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 08:02 Güncelleme:
İstanbul'da kan donduran olay, Küçükçekmece ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta yaşandı.
KASK TAKTI TETİĞE BASTI
Edinilen bilgiye göre, Başakşehir’de güvenlik görevlisi olan ve motosikletiyle işe giden Abdullah A. (45), henüz kimliği belirlenemeyen kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
5 KURŞUNLA CAN VERDİ
Saldırgan olay yerinden kaçarken, vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
FİRARİ KATİL ARANIYOR
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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