İstanbul'da kan donduran olay, Küçükçekmece ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta yaşandı.

KASK TAKTI TETİĞE BASTI

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir’de güvenlik görevlisi olan ve motosikletiyle işe giden Abdullah A. (45), henüz kimliği belirlenemeyen kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

5 KURŞUNLA CAN VERDİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken, vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FİRARİ KATİL ARANIYOR

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.