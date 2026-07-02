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        Haberler Ekonomi Para Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti! Serveti 59 milyar dolar eridi

        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti! Serveti 59 milyar dolar eridi

        Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk, Çarşamba günü SpaceX hisselerindeki düşüşün servetini 59 milyar dolardan fazla azaltmasıyla birlikte 'trilyoner' statüsünü kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti

        Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk, Çarşamba günü SpaceX hisselerindeki düşüşün servetini 50 milyar dolardan fazla azaltmasıyla birlikte 'trilyoner' statüsünü kaybetmiş oldu.

        Forbes'un haberine göre SpaceX hisseleri Çarşamba öğleden sonra itibariyle yüzde 6,2 oranında düşüş gösterdi. Böylelikle 4,8 milyar SpaceX hissesi ve hisse başına 8,40 dolarlık kullanım fiyatına sahip 350 milyon hisse opsiyonu bulunan Musk'ın net serveti 59 milyar dolar azalarak 994,1 milyar dolara indi.

        Ancak Musk trilyoner statüsünü kaybetse de halen 'dünyanın en zengin insanı' unvanını koruyor. Forbes'un verilerine göre en zenginler sıralamasında Google'ın kurucuları Larry Page (292,7 milyar dolar) ikinci, Sergey Brin'in (270 milyar dolar) ile üçüncü sırada bulunuyor.

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