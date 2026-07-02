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        Haberler Magazin Sinan Akçıl: Marşımı istemediler

        Sinan Akçıl: Marşımı istemediler

        Dünya Kupası için 'Türkler Geliyor' marşını hazırlayan Sinan Akçıl, eserinin Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral tarafından istenmediğini açıklayarak sitem dolu ifadeler kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 08:52 Güncelleme:
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        "Marşımı istemediler"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Akçıl, yeni şarkısı 'Bir Dakika Daha Dur' için Beykoz Kundura'da tanıttı. Akçıl, klibinde rol alan Buçe Yavuz ile birlikte objektiflerin karşısına geçti.

        "İNTİKAM OLARAK BURAYA GETİRDİM"

        Avustralya’da yaşayan Buçe Yavuz'u sosyal medyada keşfedip İstanbul'a çağırdığını söyleyen şarkıcı, Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0 yendiği Dünya Kupası maçını hatırlatarak "Buçe son transferim. Yenildiğimiz için intikam olarak onu buraya getirdim" diyerek, espri yaptı.

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        "KAPTANIMIZ BENİM MARŞIMI İSTEMEMİŞ"

        A Milli Futbol Takımı için 'Türkler Geliyor' marşını hazırlayan Sinan Akçıl, ayrıca sitem dolu açıklamalarda bulundu. Akçıl, "Marş olayı baştan itibaren değişik gitti. Kaptanımız Hakan'ın (Çalhanoğlu) ve Merih'in (Demiral) başka bir marş olmasını istediğinde ben işin içinden çekildim. Başkanımıza (İbrahim Hacıosmanoğlu) benim marşımı değil de başka marş olmasını istediklerini söylemişler. Ben de çekildim ve sonrasında karışmadım" ifadelerini kullandı.

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        #sinan akçıl
        #Hakan Çalhanoğlu
        #Merih Demiral
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