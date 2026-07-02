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        Haberler Gündem Ankara Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı

        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı

        Ankara Valiliği, NATO tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, "Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 05 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir" açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 08:49 Güncelleme:
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        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı

        Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında alınan önlemleri açıkladı.

        Ankara, 07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, organizasyonun güvenli, eksiksiz ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla UKOME kararı doğrultusunda çok geniş kapsamlı trafik tedbirleri alındı.

        Alınan kararlar uyarınca, 06-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlayarak tüm heyetlerin ve makamların kullanacağı geliş-gidiş güzergâhları ile etkinlik alanları tamamen kontrol altına alınacak.

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        HANGİ CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR?

        Zirve süresince emniyet ve ulaşım ekipleri tarafından giriş-çıkışları kısıtlanacak ya da tamamen kapatılacak ana arterler ve kritik bölgeler şu şekilde:

        Ankara Çevre Yolunun Bölümü: O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölüm.

        Ana Bulvarlar: Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı.

        Kritik Caddeler: Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi.

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        OTELLER BÖLGESİNE "SCOOTER" VE "MOTOKURYE" YASAĞI

        Valilik, 06-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen otellerin çevresini motokuryelerin kullanımına tamamen kapattı:

        JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel.

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        Ayrıca bu otellerin çevresindeki scooter türü araçların girişleri de yasaklanırken, park halinde bulunan tüm scooterların 04 Temmuz 2026 tarihine kadar bölgeden kaldırılması zorunluluğu getirildi.

        PARK YASAKLARI VE AĞIR VASITA KISITLAMALARI BAŞLIYOR

        Zirve nedeniyle kullanılacak olan kritik güzergâhlar üzerinde çok sıkı bir otopark denetimi uygulanacak.

        Araç Park Etmenin Yasaklandığı Alanlar (04-09 Temmuz 2026)

        Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önü ile bahçe içleri başta olmak üzere;

        Taksi duraklarının önleri,

        Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler,

        Umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları,

        Araç tamir servisleri ve iş yerlerinin otoparkları ile önleri.

        Bu alanlarda araç, karavan gibi taşıtlar ile konteynerlerin barındırılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

        AĞIR TONAJLI ARAÇLARA SAAT AYARI

        Şehir içi lojistik trafiğini rahatlatmak ve güvenlik zafiyeti oluşmasını engellemek adına ağır tonajlı araçların başkente girişleri belirli saatlerde durdurulacak:

        Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve ağır tonajlı araçlar: 05 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’da kadar şehir içerisine kesinlikle alınmayacak.

        Gıda maddesi taşıyan kamyonlar: 06 Temmuz 2026 saat 00.00'dan 09 Temmuz 2026 saat 05.00’e kadar yalnızca belirlenen özel rotayı (Çevre Yolundan İstanbul Yoluna katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez istikameti, Rajiv Gandhi Caddesi, GİMAT istikameti, Hipodrom Caddesi, Roma Meydanı ışıklardan U dönüşü ile Toptancı Hali) kullanarak giriş yapabilecekler.

        İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergâhları kullanmak şartıyla şehre giriş yapabilecek.

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