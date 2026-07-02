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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir işlemin bedeli: 15 bin TL... Muska ve büyü şebekesine operasyon!

        Bir işlemin bedeli: 15 bin TL... Muska ve büyü şebekesine operasyon!

        Adana'da, sanal medyadan kendileriyle iletişime geçen kişileri, 'Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska' gibi vaatlerle ikna edip dolandırdığı belirlenen şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerden Miraç E. (23) ve Ş.T.'nin (21), açtıkları canlı yayınlarda kendilerini 'Muhammet Hoca' olarak tanıttığı belirlendi. Emniyette susma hakkını kullanan Miraç E., suçlamaları reddeden Ş.T. ile diğer 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 08:38 Güncelleme:
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        Bir işlemin bedeli: 15 bin TL... Muska ve büyü şebekesine operasyon!

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, dolandırıcılık yaptığı belirtilen e-posta ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelilerin ilçedeki Karacaoğlan Mahallesi’ndeki bir apartman dairesini stüdyoya çevirdiği, ağlarına düşürdüğü çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.

        Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, elebaşılığını Miraç E.’nin (23) yaptığı şebekeyi deşifre etti. Ekipler, operasyon yaptığı adreste Miraç E. ile birlikte Ş.T., İ.T. (35), İ.U. (24) ve E.Ç.’yi (18) gözaltına aldı.

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        İŞLEM BAŞINA 15 BİN LİRA

        Dairede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin ayrıca sanal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen mağdurları ‘Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska’ gibi vaatlerle ikna ederek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

        Şüphelilerden Miraç E. ve Ş.T.’nin sanal medyada açtıkları canlı yayınlar ve paylaşımlarda kendilerini ‘Muhammet Hoca’ olarak tanıttığı, yapılan sözde işlem başına da 15 bin lira talep ettiği saptandı. Evin salonuna hazırlanan masanın üzerine seccade, dua kitabı ve mum konulduğu, yayın ve paylaşımların buradan yapıldığı tespit edildi.

        SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Ekiplerin evdeki aramalarında da suçta kullanıldığı değerlendirilen 9 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, dua kitabı ve çok sayıda sim kartına el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlilik ve dijital materyalleri incelemeye alındı.

        Emniyete götürülen şüphelilerden Miraç E., sorgusunda susma hakkını kullandı. Ş.T. ise ifadesinde, “Ben söylendiği gibi kimseyi dolandırmadım. Bazen arkadaşlarımı ziyaret etmek için bu eve geliyorum” dedi.

        4 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi’ ve ‘Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Miraç E., Ş.T., İ.T. ve İ.U. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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