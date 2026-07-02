Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 16,61 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 11'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'ye ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

REKLAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,4 ila 19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 14,1 ila 15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor.

En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23 bin 580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23 bin 880 lira olacak.

MECLİS'E SUNULACAK

Yarın 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini Meclis'e sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.