Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.350,60 %1,62
        DOLAR 46,6922 %0,08
        EURO 53,2370 %0,26
        GRAM ALTIN 6.100,96 %0,87
        FAİZ 40,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,29 %1,77
        BITCOIN 60.763,00 %1,16
        GBP/TRY 62,1870 %0,35
        EUR/USD 1,1387 %0,09
        BRENT 70,89 %-0,95
        ÇEYREK ALTIN 9.974,87 %0,87
        Haberler Ekonomi Para Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisinde: Memur ve emekli zammı netleşiyor

        Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisinde: Memur ve emekli zammı netleşiyor

        Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,4 ila 19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 14,1 ila 15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Memur ve emekli zammı netleşiyor

        Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

        TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 16,61 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 11'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

        Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'ye ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

        REKLAM

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

        Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,4 ila 19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 14,1 ila 15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor.

        En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23 bin 580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23 bin 880 lira olacak.

        MECLİS'E SUNULACAK

        Yarın 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini Meclis'e sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama

        DİYARBAKIR'da, elebaşılığını A.E.'nin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir yanda sıcak hava bir yanda yağmur!
        Bir yanda sıcak hava bir yanda yağmur!
        İşçi alacakları ıslah edilemeyecek
        İşçi alacakları ıslah edilemeyecek
        18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!
        18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        ABD, Bosna Hersek'i saf dışı bıraktı
        ABD, Bosna Hersek'i saf dışı bıraktı
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı
        Wimbledon gelenekleri: Neden beyaz, neden çilek, neden çim?
        Wimbledon gelenekleri: Neden beyaz, neden çilek, neden çim?
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"