1- BEYAZ GİYİM KURALI: WIMBLEDON'IN EN KATI GELENEĞİ

Wimbledon denildiğinde akla ilk gelen gelenek hiç kuşkusuz oyuncuların tamamen beyaz kıyafetlerle korta çıkması. Bu kuralın kökeni 19. yüzyıldaki Viktorya dönemine kadar uzanıyor. O yıllarda ter izlerinin renkli kıyafetlerde görünmesi "zarif olmayan" bir görüntü olarak kabul edildiği için tenis oyuncularının beyaz giymesi tercih ediliyordu.

Bugün ise bu tercih bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Wimbledon kurallarına göre sporcular, kort çevresine adım attıkları andan itibaren "neredeyse tamamen beyaz" kıyafet giymek zorunda. Kırık beyaz, krem rengi ya da büyük renkli desenler kurallara aykırı kabul ediliyor. Ayakkabılar, şapkalar, bileklikler ve görünür iç giysiler için de benzer sınırlamalar uygulanıyor.

2023 Wimbledon'ından itibaren kadın sporcuların regl dönemlerinde daha rahat mücadele edebilmesi amacıyla koyu renk iç şort giymesine izin verilmesi ise bu katı kuralda yapılan nadir güncellemelerden biri oldu.