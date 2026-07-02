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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 gayrimenkulü sattırdılar... 100 milyon TL'lik vurgun sonrası tatlı ikram ettiler!

        7 gayrimenkulü sattırdılar... 100 milyon TL'lik vurgun sonrası tatlı ikram ettiler!

        Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti 2.5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Çete üyeleri, son buluşmada ise "Operasyon başarıyla tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek mağdur çifte tatlı ikram edip olay yerinden ayrıldı. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken, 6 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        7 gayrimenkulü sattırdılar... 100 milyon TL'lik vurgun sonrası tatlı ikram ettiler!

        Bursa'da edinilen bilgiye göre şüpheliler, yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı.

        "SİZİNLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

        Çifte, adlarına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, "Sizinle iş birliği yapacağız. Evinizde arama yapıp ziynet eşyalarınızda parmak izi incelemesi yapacağız" yalanıyla mağdurları korkutup yönlendirdi.

        7 GAYRİMENKULÜ SATTIRDILAR

        Şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı. Bununla da yetinmeyen çete, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı. Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı 7 gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı.

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        TOPLAM ZARAR: 100 MİLYON LİRA

        Dolandırıcılar, suçun ortaya çıkmasını engellemek için mağdurların telefonundaki mesajlaşmaları ve tüm dijital delilleri sildirmek amacıyla eve eleman gönderdi. Yaklaşık 2.5 ay boyunca devam eden dolandırıcılık sürecinin sonunda ise çete üyeleri, "Operasyon tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip evden ayrıldı. Çiftin toplam zararının yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.

        KAMERALARDAN ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

        Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada ilk aramaların yurt dışından yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

        14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın, Konya ve Sarp Sınır Kapısı’nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konuldu.

        6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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