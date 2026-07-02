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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!

        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!

        Osmaniye'de, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 50 yaşındaki İrfan Tamer'in ardından hastanede tedavi gören 22 yaşındaki oğlu Yusuf Tamer de kurtarılamadı. Baba ile oğlunun ölümüyle ilgili olarak Sinan ve oğlu Alperen Tamer tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!

        Osmaniye'de kan donduran olay, 13 Haziran günü Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

        BABALARIN KAVGASINA OĞULLARI DA KATILDI

        DHA'daki habere göre akraba oldukları öğrenilen Sinan Tamer ve İrfan Tamer (50) arasında tartışma çıktı. Sinan Tamer'in oğlu Alperen ile İrfan Tamer'in oğlu Yusuf'un (22) da katılımıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        BABA OĞUL AĞIR YARALANDILAR

        Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden İrfan ve Yusuf Tamer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Yaralılardan İrfan Tamer, kurtarılamadı. Olay günü hayatını kaybeden İrfan Tamer'in cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Polis, Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer'i gözaltına aldı.

        DİĞER BABA OĞUL TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Öte yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Hastanedeki tedavisi süren Yusuf Tamer de bu sabah hayatını kaybetti. Tamer'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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