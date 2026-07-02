Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Plan yaptılar iddiası! Balkondan atıldığı öne sürülen Aylin'in eşi ve 2 arkadaşı hakkında iddianame!

        Plan yaptılar iddiası! Balkondan atıldığı öne sürülen Aylin'in eşi ve 2 arkadaşı hakkında iddianame!

        İzmir'de Aylin Güler'i balkondan attığı öne sürülen eşi Okan Güler ve 2 arkadaşı için iddianame hazırlandı. Soruşturmada ise korkunç detaylar ortaya çıktı. Buna göre sanık Okan Güler'in eşine ulaşabilmek için arkadaşlarıyla plan yaptığı ve otomobille kaçırılan Güler'in, götürüldüğü evin 4'üncü kat balkonundan kocası tarafından itildiği iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!

        İzmir'de darbedilen ve bir binanın 4'üncü katındaki balkondan düşüp ağır yaralanan Aylin Güler'i (30) ittiği iddiasıyla tutuklanan eşi Okan Güler (34) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 40 yıla kadar hapis, suça iştirak ettikleri ileri sürülen arkadaşı Atılım Ekren (42) için ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis ile onun eşi Emine Acar Ekren (48) hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Mart'ta saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki apartmanda meydana geldi.

        Aylin Güler, bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Güler, tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Aylin Güler'in, eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, boşanma aşamasında oldukları, bir süre önce de babasının evine döndüğü belirtildi. Çiftin daha önce defalarca polise başvurduğu, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

        REKLAM

        'ARKADAŞLARIYLA PLAN YAPTI' İDDİASI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Aylin Güler'in eşi tarafından balkondan atıldığı belirlendi. İddiaya göre, Okan Güler, eşine ulaşabilmek için arkadaşlarıyla plan yaptı. Otomobille kaçırılan Aylin Güler, götürüldüğü evin 4'üncü kat balkonundan eşi tarafından itildi. Soruşturmada Okan Güler ile olayda birlikte hareket ettikleri iddia edilen Atılım Ekren ve Emine Acar Ekren gözaltına alınıp tutuklandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Okan Güler ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen 2 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Sanıklardan Okan Güler hakkında 'Kasten öldürme teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'İştirak halinde nitelikli ısrarlı takip' suçundan 2 yıla kadar, ‘Silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıla kadar, ‘Silahlı yağma’ suçundan 15 yıla kadar, ‘Eşe karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar, ‘Birlikte silahlı yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame Atılım Ekren hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten' 7 yıla kadar hapis ve 'İştirak halinde ısrarlı takip' suçundan 2 yıla kadar hapis, Emine Acar Ekren hakkında ise 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        ÇOCUĞUYLA KANDIRMIŞLAR

        İddianameye olayın detaylarına yer verildi. Aylin Güler'in olaydan 1 gün önce kendisini tehdit eden boşanma aşamasındaki Okan Güler'den şikayetçi olduğu belirtildi. Bunun üzerine Okan Güler'in polis merkezine ifadeye çağrıldığı kaydedildi. Aynı gün Aylin Güler'in sivil polis otosuyla evine götürülmesi sırasında, Okan Güler'in aracı takip ettiği, polisin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin takibi bıraktığı da iddianameye girdi. Bir gün sonra, 11 Mart'ta Aylin Güler'in ortak arkadaşları Atılım Ekren ile buluşup çocuğunun Çocuk Esirgeme Kurumu yurdundaki durumunu öğrenmek için birlikte polis merkezine gittikleri, dönüşte ise yanlarına yanaşan taksiden inen Okan Güler'in geldiği kaydedildi. Okan Güler'in taksiden inip, Aylin Güler ve Ekren'in içinde bulunduğu otomobile geçtiği de belirtildi.

        ŞİDDET OTOMOBİLDE BAŞLADI

        Ardından Okan Güler'in, başına yumruk atarak darbettiği Aylin Güler'in biber gazı sıkarak kendisini koruma çalıştığı ancak elinden alındığına da iddianamede dikkat çekildi. Aylin Güler'in saçının çekilmesi ve darbedilmesi, yardım çağrılarının ise karşılıksız kalması da iddianamede yer aldı. Belinden tabanca çıkaran Okan Güler'in, Aylin Güler'in içinde cep telefonu, 15 çeyrek altın, 7 bin TL, kimlik kartı, ehliyet, kredi kartının bulunduğu çantayı zorla aldığı da iddianameye girdi. Bu sırada Okan Güler'in, Aylin'in üstünde başka bir telefon olup olmadığını da kontrol ettiği detayına da yer verildi. Kadının yardım istediği, polise gitmesini talep ettiği ancak bu isteğini karşılıksız bırakan araç sürücüsü Atılım Ekren'in evine götürüldüğü vurgulandı. Eve girdiklerinde saatin 07.30 sıraları olduğu, evde Ekren'in eşi Emine Acar Ekren'in de bulunduğu, Okan Güler'in burada da boşanma aşamasındaki eşine yumruklu şiddetinin sürdüğü belirtildi. Aylin Güler'in, Emine Acar Ekren'den de yardım istemesine karşın talebinin karşılıksız kaldığı da yine iddianameye girdi.

        OMUZLARINDAN İTİLMİŞ, AĞZI KAPATILMIŞ

        Evde bir süre dövülen Aylin Güler'in, balkonda Ekren ile sigara içen Okan Güler'in yanına gelip, kendisinin de sigara içmek istediğini söyleyerek, 'İmdat' diye bağırması üzerine her 2 omzundan Okan tarafından itildiği ve 4’üncü kattan aşağıdaki taksinin üzerine düştüğü kaydedildi. Çevredekilerin, yaralanan Aylin Güler'in yanına koştuğu, Ekren ve Okan Güler'in de aşağıya indiği, yardıma gelen bir kişinin olayın nasıl olduğunu sorduğu belirtildi. Ancak, Ekren'in yaralı kadının ağzını kapatarak, olayı anlatmaması için konuşmasını engellediğine dikkat çekildi. Bunun yanında tekrar daireye çıkan Okan'ın, Aylin'in kredi kartını alıp cebine koyduğu da iddianameye girdi. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari'deki heyelanda yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın hareket ettiği belirlendi

        HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari-Van kara yolunda 13 Nisanda meydana gelen ve etkileri halen devam eden heyelanda yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın hareket ettiği belirlendi. (AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada iddianame!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada iddianame!
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!
        18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!
        Bina görevlisi, yaşlı kadını öldürdü! Korkunç cinayet!
        Bina görevlisi, yaşlı kadını öldürdü! Korkunç cinayet!
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
        Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        7 gayrimenkulü sattırdılar... 100 milyon TL'lik vurgun sonrası tatlı ikram ettiler!
        7 gayrimenkulü sattırdılar... 100 milyon TL'lik vurgun sonrası tatlı ikram ettiler!
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        "Marşımı istemediler"
        "Marşımı istemediler"
        Türkiye 11 ülke arasına nasıl girdi?
        Türkiye 11 ülke arasına nasıl girdi?
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı
        İstanbul'da yaşandı... Kasklı kanlı pusu!
        İstanbul'da yaşandı... Kasklı kanlı pusu!
        İşçi alacakları ıslah edilemeyecek
        İşçi alacakları ıslah edilemeyecek
        Wimbledon gelenekleri: Neden beyaz, neden çilek, neden çim?
        Wimbledon gelenekleri: Neden beyaz, neden çilek, neden çim?
        Temmuz'da gökyüzüne bakmayı unutmayın!
        Temmuz'da gökyüzüne bakmayı unutmayın!