İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
2026 yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Avrupa futbolunda gözler bir kez daha bonservisi elinde olan oyunculara çevrildi. 1 Temmuz itibarıyla sözleşmeleri sona eren çok sayıda yıldız futbolcu kulüplerinden ayrılarak serbest statüye geçti. İşte kulüpleriyle sözleşme yenilemeyen ve bonservisi elinde olan futbolcular...
Dünya futbolunda 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte birçok yıldız oyuncunun kulüpleriyle olan sözleşmesi sona erdi.
İşte 1 Temmuz itibarıyla bonservisi elinde olan olan futbolcular...
BILAL NADIR
Son takımı: Marsilya - 8 milyon Euro
ILLAN MESLIER
Son takımı: Leed United - 8 milyon Euro
OLEKSANDR ZINCHENKO
Son takımı: Ajax - 8 milyon Euro
ALLAN SAINT-MAXIMIN
Son takımı: Lens - 10 milyon Euro
XAVER SCHLAGER
Son takımı: Leipzig - 10 milyon Euro
YVES BISSOUMA
Son takımı: Tottenham - 10 milyon Euro
DAICHI KAMADA
Son takımı: Crystal Palace - 10 milyon Euro
LEON GORETZKA
Son takımı: Bayern Münih - 12 milyon Euro
FRANCK KESSIE
Son takımı: Al Ahli - 12 milyon Euro
DIOGO LEITE
Son takımı: Union Berlin - 12 milyon Euro
JOHN STONES
Son takımı: Manchester City - 12 milyon Euro
FABINHO
Son takımı: Al Ittihad - 12 milyon Euro
DANILHO DOEKHI
Son takımı: Union Berlin - 13 milyon Euro
ZEKİ ÇELİK
Son takımı: Roma - 14 milyon Euro
BAMBA DIENG
Son takımı: Lorient - 15 milyon Euro
JULIAN BRANDT
Son takımı: Borussia Dortmund - 15 milyon Euro
OSCAR MINGUEZA
Son takımı: Celta Vigo - 18 milyon Euro
JADON SANCHO
Son takımı: Manchester United - 18 milyon Euro
MALANG SARR
Son takımı: Lens - 20 milyon Euro