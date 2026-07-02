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        Haberler Spor Futbol Transfer İşte bonservisi elinde olan futbolcular!

        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!

        2026 yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Avrupa futbolunda gözler bir kez daha bonservisi elinde olan oyunculara çevrildi. 1 Temmuz itibarıyla sözleşmeleri sona eren çok sayıda yıldız futbolcu kulüplerinden ayrılarak serbest statüye geçti. İşte kulüpleriyle sözleşme yenilemeyen ve bonservisi elinde olan futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Dünya futbolunda 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte birçok yıldız oyuncunun kulüpleriyle olan sözleşmesi sona erdi.

        2

        İşte 1 Temmuz itibarıyla bonservisi elinde olan olan futbolcular...

        3

        BILAL NADIR

        Son takımı: Marsilya - 8 milyon Euro

        4

        ILLAN MESLIER

        Son takımı: Leed United - 8 milyon Euro

        5

        OLEKSANDR ZINCHENKO

        Son takımı: Ajax - 8 milyon Euro

        6

        ALLAN SAINT-MAXIMIN

        Son takımı: Lens - 10 milyon Euro

        7

        XAVER SCHLAGER

        Son takımı: Leipzig - 10 milyon Euro

        8

        YVES BISSOUMA

        Son takımı: Tottenham - 10 milyon Euro

        9

        DAICHI KAMADA

        Son takımı: Crystal Palace - 10 milyon Euro

        10

        LEON GORETZKA

        Son takımı: Bayern Münih - 12 milyon Euro

        11

        FRANCK KESSIE

        Son takımı: Al Ahli - 12 milyon Euro

        12

        DIOGO LEITE

        Son takımı: Union Berlin - 12 milyon Euro

        13

        JOHN STONES

        Son takımı: Manchester City - 12 milyon Euro

        14

        FABINHO

        Son takımı: Al Ittihad - 12 milyon Euro

        15

        DANILHO DOEKHI

        Son takımı: Union Berlin - 13 milyon Euro

        16

        ZEKİ ÇELİK

        Son takımı: Roma - 14 milyon Euro

        17

        BAMBA DIENG

        Son takımı: Lorient - 15 milyon Euro

        18

        JULIAN BRANDT

        Son takımı: Borussia Dortmund - 15 milyon Euro

        19

        OSCAR MINGUEZA

        Son takımı: Celta Vigo - 18 milyon Euro

        20

        JADON SANCHO

        Son takımı: Manchester United - 18 milyon Euro

        21

        MALANG SARR

        Son takımı: Lens - 20 milyon Euro

        22

        MOHAMED SALAH

        Son takımı: Liverpool - 22 milyon Euro

        23

        HARRY WILSON

        Son takımı: Fulham - 25 milyon Euro

        24

        DUSAN VLAHOVIC

        Son takımı: Juventus - 35 milyon Euro

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