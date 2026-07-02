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        Haberler Gündem Güncel Kayaya çarptı! Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!

        Kayaya çarptı! Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!

        Konya'da feci bir motosiklet kazası meydana geldi. Olayda, motosikletin kayaya çarpması sonucu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin kayaya çarpması sonucu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Can'ın kullandığı motosiklet, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.

        Yola savrulan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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