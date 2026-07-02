Galatasaray'da planlar artık Icardi'siz!
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki sözleşme belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasını 1 yıllık teklife yanıt vermeyen Arjantinli yıldız olmadan yapmaya başladı. Öte yandan Icardi'nin şampiyonluk kutlamalarında, "Seneye ben yokum" diyerek ayrılık sinyali verdiği öğrenildi.
Galatasaray'da geçirdiği dört sezona dört şampiyonluk sığdıran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi bardağı taşırdı.
Şampiyonluk sonrasında Başkan Dursun Aydın Özbek, Icardi'nin menajeriyle bir araya gelmiş ve 1 sezonluk teklif sunmuştu.
Arjantinli oyuncunun temsilcisi ise iki sezonluk bir kontrat talep ettiklerini iletirken Galatasaray teklife yapılacak yanıtı beklemeye geçti.
Önce Uzak Doğu'ya ardından ülkesine tatile giden Arjantinli yıldız bugün itibarıyla halen Galatasaray'a dönüş yapmadı.
Sarı-kırmızılı kulüp ise temmuz itibarıyla planlarını Icardi'ye göre değil, Icardi'nin olmadığı senaryoya göre yapmaya başladı.
Diğer yandan Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamasında veda sinyalini verdiği de ortaya çıktı.
Futbolcuların eğlendiği gece kulübünde birkaç kulüp personeliyle görüşen Icardi'nin "Seneye de yine burada eğleniyor muyuz?" sorusunu "Seneye ben yokum" yanıtını verdiği öğrenildi.
33 yaşındaki golcü Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkarken 77 gollük katkı sağladı.
Dört sezonda dört şampiyonluk yaşayan süperyıldız ayrıca 25 asistlik performans sağladı.