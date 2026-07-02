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        Galatasaray'da planlar artık Icardi'siz!

        Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki sözleşme belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasını 1 yıllık teklife yanıt vermeyen Arjantinli yıldız olmadan yapmaya başladı. Öte yandan Icardi'nin şampiyonluk kutlamalarında, "Seneye ben yokum" diyerek ayrılık sinyali verdiği öğrenildi.

        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Galatasaray'da geçirdiği dört sezona dört şampiyonluk sığdıran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi bardağı taşırdı.

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        Şampiyonluk sonrasında Başkan Dursun Aydın Özbek, Icardi'nin menajeriyle bir araya gelmiş ve 1 sezonluk teklif sunmuştu.

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        Arjantinli oyuncunun temsilcisi ise iki sezonluk bir kontrat talep ettiklerini iletirken Galatasaray teklife yapılacak yanıtı beklemeye geçti.

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        Önce Uzak Doğu'ya ardından ülkesine tatile giden Arjantinli yıldız bugün itibarıyla halen Galatasaray'a dönüş yapmadı.

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        Sarı-kırmızılı kulüp ise temmuz itibarıyla planlarını Icardi'ye göre değil, Icardi'nin olmadığı senaryoya göre yapmaya başladı.

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        Diğer yandan Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamasında veda sinyalini verdiği de ortaya çıktı.

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        Futbolcuların eğlendiği gece kulübünde birkaç kulüp personeliyle görüşen Icardi'nin "Seneye de yine burada eğleniyor muyuz?" sorusunu "Seneye ben yokum" yanıtını verdiği öğrenildi.

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        33 yaşındaki golcü Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkarken 77 gollük katkı sağladı.

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        Dört sezonda dört şampiyonluk yaşayan süperyıldız ayrıca 25 asistlik performans sağladı.

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