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        Haberler Gündem Yargı Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”

        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”

        Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli ateşe yardımcısı Özer Y. kendisine emanet edilen konsolosluk kasasından tam 180 bin dolar çaldı. Parayı sanal bahiste kaybeden şüpheli soruşturma sonucunda suçunu itiraf etti. Şüpheli hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: "Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim"

        Olay, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda yaşandı. Özer Y. Dışişleri Bakanlığında bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken 2024 yılında Musul Başkonsolosluğu'na ataşe yardımcısı olarak atandı. Konsolosluğun hasılat ve özel ödeneklerinin tutulduğu kasanın kontrolünden sorumlu 3 kişiden biri oldu.

        180 BİN DOLAR KASADA YOKTU

        Özer Y. Eylül 2025'te yıllık iznini kullanmak için kasanın anahtarını alarak Türkiye'ye geldi. İzin sonrası da Irak'a döndü. Göreve başlayan ateşe yardımcısından kasayı açması istendi. Ancak kasa açıldığında 190 bin dolar yerine sadece 10 bin doların kaldığı tespit edildi. Özer Y'nin amirleri bir tutunak tutarak durumu başkonsolosluğa iletti.

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        PARALARI ÇALDIĞINI VE SANAL BAHİSTE KAYBETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

        Dışişleri Bakanlığı, Özer Y. ve onu denetlemekle yükümlü amirler hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında beyanı alınan Özer Y. sanal bahis bağımlılığı olduğunu ve kasadan 3 ay içerisinde peyderpey paraları alarak sanal bahiste kaybettiğini itiraf etti. İdari soruşturmanın ardından bakanlık suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Şüpheli Özer Y. savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren Özer Y. kasadan paraları aldığını itiraf etti.

        “BAHİS BAĞIMLILIĞIM VAR, PİŞMANIM, TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM”

        Başka ülkeye kaçabilirdim diyen Özer Y. şu şekilde ifade verdi: “2025 yılı haziran-eylül ayları arasında konsolosluğun kasa anahtarı bendeydi. İnternet üzerinden sanal bahis bağımlılığım vardır. Konsolosluğun kasasından parayı aldım. Yerine koyma umudum vardı. Ancak bahiste kaybettiğim için parayı kasaya geri koyamadım. Ailemin sahibi olduğu arsa ve kooperatif hisselerini satarak bu zararı karşılamaya çalışacağım. Bahis bağımlılığı ile ilgili tedavi görmek istiyorum, pişmanım. Görev yerine kendim gittim. Durumu izah ettim. Başka bir ülkeye kaçabilirdim. Ancak yurduma geri döndüm. suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."

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        ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

        Savcıya ifade veren şüpheli Özer Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 21 Mayıs'ta tutuklandı. Başsavcılık olaya ilişkin kısa süre içerisinde iddianame hazırladı. Özer y. hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçunu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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