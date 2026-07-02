İngiltere'nin Carmarthen bölgesinde yaşayan medya çalışanı Lowri Denman'ın hayatı, tuvalette karşılaştığı korkunç bir manzarayla altüst oldu. İlk başlarda durumun ciddiyetinin farkında olmayan Denman, vücudundaki enfeksiyonun boyutunu öğrendiğinde şoke oldu.

TENYA YUMURTALARI İÇEREN DOMUZ ETİ TÜKETTİ

BBC'de yer alan habere göre, her şey 2007 yılında Denman'ın Hindistan'a yaptığı üç aylık seyahatle başladı. Gezisi sırasında gıda zehirlenmesinden kaçınmak için et tüketmemeye karar vermişti; ancak Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Brendan Healy, Lowri'nin bu tatil sırasında farkında olmadan mikroskobik tenya yumurtaları içeren kontamine bir domuz eti yediğini söyledi.

Olaydan üç yıl sonra, 2010 yılında bir restoranın tuvaletindeyken vücudundan bir metre uzunluğunda bir tenya (bağırsak kurdu) düştüğünü fark etti. Denman o anı "Kesinlikle iğrenç görünüyordu, üzerinde küçük çıkıntılar olan bir koli bandı gibiydi" sözleriyle anlattı. O dönem doktora gitmesine ve dışkı testleri yapılmasına rağmen sonuçlar normal çıktı ve Denman hayatına kaldığı yerden devam etti.

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BEYNİNDE 38 PARAZİT TESPİT EDİLDİ

Tenyayı düşürmesinden bir yıl sonra şiddetli baş ağrıları başladı. 2011'de ise ilk nöbetini geçirdi. Kelimeleri toparlamakta zorluk çektiğini fark eden Lowri, gözünü bir ambulansta açtı.

Hastanede yapılan tomografi ve MR taramalarının ardından doktoru gerçeği açıkladı: "Taramalarınızı inceledik ve beyninizde 38 adet parazit bulduk."

İlk etapta kedi dışkısından bulaşan toksoplazmozdan şüphelenildi. Ancak annesinin, bu nöbetlerin bir yıl önce düşürülen tenyayla bağlantılı olabileceğini sorması üzerine asıl teşhis konuldu: Nörosistiserkoz.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bu enfeksiyon; çiğ veya az pişmiş domuz eti tüketimi, tenya yumurtalarıyla kirlenmiş su içilmesi veya yetersiz hijyen koşulları nedeniyle bulaşıyor. Birleşik Krallık'ta son derece nadir görülen bu durum, genellikle hastalığın yaygın olduğu bölgelerden göç edenlerde rastlanıyor.

PSİKOZA SÜRÜKLENDİ, HAYATI KARARDI

Hastanede anti-paraziter ilaçlar ve steroid tedavisi gören Denman, birkaç yıl boyunca sağlığına kavuşmuş gibi göründü. Bu arada Yeni Zelanda'ya seyahat etti, Bristol'e taşındı ve hatta yarı maratonlara katıldı; ancak bir gün iş yerinde aniden yere yığıldı.

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Yapılan yeni taramalarda, parazitlerin etrafında devasa beyin şişlikleri (ödem) oluştuğu görüldü. Vücudunda uyuşma ve karıncalanmalar başlayan kadın, işini bırakıp babasının yanına taşınmak zorunda kaldı. Kullandığı ağır steroidler dış görünüşünü değiştirdi ve sonunda ruh sağlığı bozuldu.

Altı hafta boyunca bir nöropsikiyatri hastanesinde yatan Lowri, o karanlık günleri şöyle anlattı: "Paranoya ve psikoz devreye girmeye başladı. Şiddetli anksiyete ve panik ataklar yaşıyordum. Ailem durumun bu kadar büyümesi karşısında aklını kaçıracak gibiydi."

Denman'ı hastanede ziyaret eden 20 yıllık arkadaşı Nicola Brown ise karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Brown, "Odaya girdim ve adeta bir çocuk gibi davranıyordu. Yerde emekliyor, perdenin arkasına saklanıyor, beş yaşındaymış gibi babasının kucağında oturuyordu. 'Bu akşam beni haberlerde izleyeceksin, polis peşimde' şeklinde paranoyakça mesajlar atmaya başlamıştı" dedi.

DOKTORU: KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM TEK VAKA

Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından Denman hayata yeniden tutunmayı başardı. Önce bir sanat kursuna katıldı, 2018'de iç mimarlık eğitimine başladı ve 2022'de iş hayatına geri döndü.

Vakayı inceleyen Dr. Healy, bunun meslek hayatında karşılaştığı en sıradışı durumlardan biri olduğunu ifade etti ve şöyle dedi: "Yıllar içine yayılan böyle bir sunumla karşılaştığım tek vaka bu. Kariyerim boyunca böyle bir vakayı bir daha göreceğimi sanmıyorum. Ülkedeki pek çok enfeksiyon hastalıkları uzmanı da hayatı boyunca böyle bir durumla hiç karşılaşmayacaktır."

ŞİMDİ NE DURUMDA?

Yıllar süren sağlık mücadelelerinin ardından Denman'ın beynindeki parazitler artık kireçlenmiş (kalsifiye olmuş) durumda. Parazitleri çıkarmak için herhangi bir ameliyat geçirmediğini belirten Denman, yumurtaları öldüren tedavinin ardından parazitlerin etkisini yitirdiğini söyledi.

En son 2017 yılında nöbet geçiren genç kadın, hayatının geri kalanında epilepsi ilacı kullanmaya devam edecek. Yaşadıklarından pozitif bir sonuç çıkaran Denman, "Artık hayatımda ilerlemek, bu hastalık hakkında farkındalık yaratmak ve bunu olumlu bir şeye dönüştürmek istiyorum. Hayatta, sağlıklı ve yeniden formda olduğum için çok mutluyum; bunu asla hafife almıyorum" dedi.

* Haberin görseli Lowri Denman'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.