Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Katar ise İran'ın çatışmaların başlangıcında düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden eski Dini Lideri Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından bir sonraki görüşmenin mümkün olan en kısa sürede planlanacağını bildirdi.

Bu gelişmelere ek olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının hız kazanması ile petrol fiyatları üst üste üçüncü işlem gününde de düştü.

Bloomberg HT'deki verilere göre ABD ham petrolü (WTI), önceki iki seansta toplam yüzde 3 değer kaybetmesinin ardından varil başına 68 dolar civarında işlem görürken, Brent petrolü çarşamba günü 72 doların altında kapanış yaptı.