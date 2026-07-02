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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

        Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın artması ve ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme işaretleriyle düşüşünü sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

        Katar ise İran'ın çatışmaların başlangıcında düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden eski Dini Lideri Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından bir sonraki görüşmenin mümkün olan en kısa sürede planlanacağını bildirdi.

        Bu gelişmelere ek olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının hız kazanması ile petrol fiyatları üst üste üçüncü işlem gününde de düştü.

        Bloomberg HT'deki verilere göre ABD ham petrolü (WTI), önceki iki seansta toplam yüzde 3 değer kaybetmesinin ardından varil başına 68 dolar civarında işlem görürken, Brent petrolü çarşamba günü 72 doların altında kapanış yaptı.

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