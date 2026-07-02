Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!

        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!

        Bursa'da, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 82 yaşındaki eşi A.K.'nin balkondan yardım istemesi üzerine eve sevk edilen ekipler, 77 yaşındaki Faize Karaca'yı evin banyosunda kanlar içinde yatarken buldu. Karaca'nın boğazında kesici alet kaynaklı kesiler olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!

        Bursa'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Selvi Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi.

        BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

        DHA'daki habere göre tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K. (82), iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. A.K.’nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        EŞİ KANLAR İÇİNDE YATIYORDU

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği evin banyosunda, A.K.’nin eşi Faize Karaca’nın (77) kanlar içinde yerde yattığı görüldü.

        BOĞAZINDA KESİ SAPTANDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca’nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Karaca’nın cenazesi, savcılık incelmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!

        Osmaniye'de, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 50 yaşındaki İrfan Tamer'in ardından hastanede tedavi gören 22 yaşındaki oğlu Yusuf Tamer de kurtarılamadı. Baba ile oğlunun ölümüyle ilgili olarak Sinan ve oğlu Alperen Tamer tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı