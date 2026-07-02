Bursa'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Selvi Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

DHA'daki habere göre tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K. (82), iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. A.K.’nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EŞİ KANLAR İÇİNDE YATIYORDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği evin banyosunda, A.K.’nin eşi Faize Karaca’nın (77) kanlar içinde yerde yattığı görüldü.

BOĞAZINDA KESİ SAPTANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca’nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Karaca’nın cenazesi, savcılık incelmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.