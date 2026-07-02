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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

        Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

        Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev ve çevresine düzenledikleri saldırılarda, "Flamingo" seyir füzelerinin kontrol sistemlerini üreten tesisin de aralarında bulunduğu askeri sanayi ve enerji altyapısını vurduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Rusya'dan Kiev'e saldırı

        Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkent Kiev'e yönelik hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 86'ya çıktığı bildirildi.

        Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Açıklamada, saldırıda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

        Saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği aktarılan açıklamada, DSNS ekiplerince 34 kişinin ise kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

        Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'deki saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya çıktığını bildirdi.

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        Kliçko, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren saldırı düzenlemeye başladığını belirtmişti.

        Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetmişti.

        Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        RUSYA: KİEV'DE FLAMİNGO FÜZELERİNİN ÜRETİMİNDE ROL ALAN TESİSLERİ VURDUK

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarına cevap olarak Kiev ve çevresine düzenledikleri saldırılarda, "Flamingo" seyir füzelerinin kontrol sistemlerini üreten tesisin de aralarında bulunduğu askeri sanayi ve enerji altyapısını vurduklarını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun hava, kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Kiev, Kiev bölgesi, Dnipropetrovsk, Poltava, Çerkası ve Çernigiv bölgelerindeki askeri hedeflere kapsamlı saldırı düzenlediği belirtildi.

        Açıklamada, saldırının Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil altyapıya yönelik "terör saldırılarına karşılık" gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Kiev'de vurulan hedefler arasında, "Flamingo" kara konuşlu uzun menzilli seyir füzeleri, "Fire Point-7" ve "Fire Point-9" operasyonel-taktik füzeleri ile "Neptun-MD" güdümlü füzeler ve hava savunma füzeleri için kontrol sistemleri üreten "Radioniks" şirketinin bulunduğu ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu şirketin "Ukrayna Hava Kuvvetlerinin muharebe kabiliyeti ile hava savunma sistemlerine karşı koyma kapasitesini doğrudan etkileyen" kilit bilimsel ve üretim merkezi olduğu aktarıldı.

        Ayrıca uzun menzilli "An-196 Lyutıy" insansız hava araçları ile diğer taarruz İHA'larını üreten Atlon Avia, askeri uçaklar ve uzun menzilli İHA'ların üretim ve modernizasyonunun yapıldığı Antonov işletmesi ile tank ve zırhlı araçlar için nişangah sistemleri ve keşif ile taarruz amaçlı İHA'larda kullanılan elektronik bileşenler üreten tesislerin de vurulduğu belirtildi.

        Elektronik harp sistemleri üreten bir sanayi tesisi, uzun menzilli İHA'lar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların depolandığı lojistik merkez, Kiev garnizonuna ve cephedeki Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan akaryakıt deposu ile Ukrayna savunma sanayisine enerji sağlayan doğal gaz dağıtım istasyonlarının da hedef alındığına işaret edilen açıklamada, saldırıda belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ve saldırının hedefine ulaştığı aktarıldı.

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