Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından dönen Göktaş, havalimanında gözaltına alındı
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:44 Güncelleme:
Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.
Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.
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