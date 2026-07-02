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        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisans üstü tüm öğrenciler faydalanacak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun tekflifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

        Zengin, "Daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisans üstü tüm öğrenciler faydalanacak" dedi.

        Aftan 4 ay içinde ilişiği kesilenler yararlanabilecek.

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu aftan yararlanmayan herkes yararlanacak. Milli eğitim komisyonunda görüşülecek komisyondan geçtikten sonra genel kurula gelecek. Meclis tatile girmeden bu kanunu yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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