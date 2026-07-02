Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
Sivas'ta, mevsimlik işçi olan 20 yaşındaki Gülistan Şahin ile 13 yaşındaki Zerda ve 15 yaşındaki Gülseren Şahin, Kızılırmak'ta çamaşır yıkadıkları sırada şiddetli akıntıya kapıldı. Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılırken, iki çocuk Kızılırmak'ta kayboldu
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 13:48 Güncelleme:
Sivas'ın Gemerek ilçesi Burhan köyünde, mevsimlik işçi olduğu öğrenilen Gülistan Şahin (20) ile aileleriyle köye gelen çocuklar Zerda (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada şiddetli akıntı gelmesiyle suya kapıldı.
2 ÇOCUK IRMAKTA KAYBOLDU
AA'da yer alan habere göre Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılırken, iki çocuk ise ırmakta kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
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