Gayrimenkul satışları toparlandı
Mayıs ayında bayram etkisiyle gerileyen gayrimenkul satışları, haziranda toparlandı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,57 artışla 239 bin 179 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 13:28 Güncelleme:
Gayrimenkul satışları, mayıs ayında bayram tatili etkisiyle verdiği moladan çıktı. Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 düşüşle 167 bin 48 adet gayrimenkul satılmıştı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,57 artışla 239 bin 179 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Mayıs ayına göre ise yüzde 43,17 artış yaşandı.
Haziran ayları kıyaslandığında son 4 yılın en yüksek satış adedine ulaşıldı. Düşük faiz oranlarıyla kredi kampanyalarının yapıldığı 2020-2022 döneminin ise gerisinde kalındı.
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