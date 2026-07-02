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        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul satışları toparlandı

        Gayrimenkul satışları toparlandı

        Mayıs ayında bayram etkisiyle gerileyen gayrimenkul satışları, haziranda toparlandı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,57 artışla 239 bin 179 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti

        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        Gayrimenkul satışları toparlandı

        Gayrimenkul satışları, mayıs ayında bayram tatili etkisiyle verdiği moladan çıktı. Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 düşüşle 167 bin 48 adet gayrimenkul satılmıştı.

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,57 artışla 239 bin 179 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Mayıs ayına göre ise yüzde 43,17 artış yaşandı.

        Haziran ayları kıyaslandığında son 4 yılın en yüksek satış adedine ulaşıldı. Düşük faiz oranlarıyla kredi kampanyalarının yapıldığı 2020-2022 döneminin ise gerisinde kalındı.

        DÖNEM GAYRİMENKUL SATIŞI
        2013 / 6 187.646
        2014 / 6 175.102
        2015 / 6 198.483
        2016 / 6 198.970
        2017 / 6 179.889
        2018 / 6 195.617
        2019 / 6 116.558
        2020 / 6 320.763
        2021 / 6 267.131
        2022 / 6 315.730
        2023 / 6 197.392
        2024 / 6 164.207
        2025 / 6 218.282
        2026 / 6 239.179
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