Son yıllarda sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, tüm dünyada ciddi endişelere yol açıyor. Birleşik Krallık’ta 16 yaş altı kullanıcılar için TikTok, Instagram ve YouTube gibi uygulamalara erişim yasağı tartışmaları sürerken, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde belirli yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya tamamen yasaklandı. ABD’de ise eyaletler tek tek harekete geçerek gençleri koruma yasaları çıkarıyor; popüler oyunlar ve uygulamalar yaş kısıtlamalarına takılıyor.

Türkiye’de de bu konu uzun süredir gündemde. 15 yaş altı için sosyal medya hesabı yasağı teklifi Meclis’te görüşülüyor. Aileler endişeli, uzmanlar ise acil önlem çağrıları yapıyor. İşte bu küresel dalganın ortasında YouTube, yasaklamak yerine “koruyarak özgür bırakma” yaklaşımıyla Türkiye’ye özel bir çözüm getirdi.

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YouTube, bugün itibarıyla Gözetimli Çocuk Hesapları özelliğini Türkiye’de kademeli olarak kullanıma sundu. Bu yeni sistem, ebeveynlere çocuklarının YouTube deneyimini yaşına ve ihtiyaçlarına göre şekillendirme imkânı sunuyor.

DÜNYADA ÇOCUKLAR VE SOSYAL MEDYA

Birçok ülkede alınan önlemler genellikle yasak odaklı ilerliyor. Ancak uzmanlar, yasakların tek başına yeterli olmadığını, çocukların çeşitli yöntemlerle platformlara erişmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu noktada YouTube, ebeveynleri sürece dahil ederek yaşa uygun ve denetimli bir deneyim sunmayı tercih etti. Şirket, 10 yılı aşkın süredir aile güvenliği üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu güncellemeyi “dijital dünyada koruma” felsefesinin yeni bir adımı olarak tanımlıyor.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Gözetimli Çocuk Hesapları, 9-18 yaş arasındaki kullanıcılar için tasarlandı. Ebeveynler, YouTube uygulaması ya da Google Family Link üzerinden kolayca hesap oluşturabiliyor. Hesaplar isteğe bağlı olup mevcut YouTube hesabıyla entegre çalışıyor. 8 yaş ve altı çocuklar için ise bağımsız YouTube Kids uygulaması kullanılmaya devam edecek.

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ÜÇ FARKLI İÇERİK SEVİYESİ İLE GÜVENLİ KEŞİF

Sistemin en önemli yeniliklerinden biri, ebeveynlerin seçebileceği üç farklı içerik seviyesi:

Keşfet (9+): Eğitim videoları, öğretici içerikler, el sanatları ve yaratıcılığı destekleyen videolar.

Daha Fazlasını Keşfet (13+): İlk seviyeye ek olarak oyun videoları ve canlı yayınlar.

YouTube’un Büyük Bir Kısmı: 18+ içerik hariç platformdaki neredeyse tüm videolara erişim.

Bu kademelendirme sayesinde çocuklar ilgi alanlarını keşfederken yaşlarına uygun sınırlar içinde kalıyor.

EBEVEYNLERE GÜÇLÜ KONTROL ARAÇLARI

YouTube sadece içerik sınırlaması getirmekle kalmadı, ebeveynlere kapsamlı araçlar da sundu:Shorts Akışı Zamanlayıcısı: Günlük kullanım süresi belirlenebiliyor. Süre sıfıra ayarlanınca Shorts tamamen kapatılabiliyor (sektörde bir ilk).

Ara Ver ve Uyku Vakti hatırlatıcıları ile sağlıklı kullanım teşvik ediliyor.

Kişiselleştirilmiş reklamlar devre dışı bırakıldı.

Otomatik oynatma varsayılan olarak kapalı.

Çocuk video yükler veya canlı yayın başlatırsa ebeveyne anında e-posta bildirimi gidiyor.

Kanal etkinlik raporları ile şeffaf takip mümkün.

Bunların yanı sıra bu hesaplarda içerik oluşturma ve yorum yazma özellikleri otomatik olarak devre dışı kalıyor.

TÜRKİYE’YE ÖZEL UYARLAMANIN ÖNEMİ

YouTube Türkiye Direktörü Esin İmer Haşlaman, Türkiye’deki ailelerin YouTube’u ağırlıklı olarak eğitim amacıyla kullandığını vurgulayarak, “15 yaş altı çocuk sahibi ebeveynlerin yüzde 77’si platformu ücretsiz eğitim kaynağı olarak görüyor” dedi. Şirket, bu özelliği Türkiye’ye özel uyarlayarak yerel ailelerin ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirtiyor.NASIL KURULUR?Kurulum oldukça basit. Android ve iOS’ta YouTube uygulamasından “Siz” sekmesine girip Ayarlar > Aile Merkezi yolunu takip etmek yeterli. Bilgisayardan ise profil ayarları üzerinden Aile Merkezi’ne ulaşılabiliyor. Google Family Link entegrasyonu da destekleniyor.

YASAK DEĞİL, DENGE

YouTube’un attığı bu adım, küresel tartışmalarda “yasaklamak mı, yönetmek mi?” sorusuna pratik bir cevap niteliğinde. Ailelerin tercih hakkını ön planda tutan sistem, dijital riskleri azaltırken çocukların öğrenme ve keşif potansiyelini de korumayı amaçlıyor.