Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı

Hasat dönemi devam ederken farklı illlerde çıkan yangınlar başta üreticiler olmak üzere ülke ekonomisini de zarara sokuyor. Son bir ay içerisinde 17 ilde çıkan tarım arazilerinde çıkan yangınlarda toplamda 11 bin 303 dekan alan zarar gördü. Hem üreticilere hem de vatandaşlara çağrı yapan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Cam şişeleri atmayalım, sigara izmaritlerini atmayalım. Dikkatli olalım ve emeğe saygı duyalım" dedi.

DHA'nın haberine göre, Trakya'da iklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcaklıklar ve yağışsız hava, beraberinde kuraklığı da getirirken; son yıllarda artan yangınlar üreticiyi zarara soktu. Bölgede 2023 yılında 7 bin 248 dekar, 2024'teyse 37 bin 115 dekar tarım alanı yangınlarda zarar gördü. Özellikle buğday hasadı döneminde sıklaşan yangınlarda, 2025 yılında binlerce dekar tarım arazisi yandı. Bu sene de hasat devam ederken, özellikle Edirne ve Tekirdağ'da ekili alanlarda peş peşe yangınlar çıktı.

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"HER YERDEN YANGIN HABERLERİ ALIYORUZ"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yangınlara karşı hem üreticilere hem de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bu yıl zamanında gelen yağışlarla buğday veriminin iyi olduğunu söyleyen Arabacı, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yangınların üreticiyi zorladığını kaydetti. Arabacı, "Maalesef ki yine önceki yıllarda yaşadığımız gibi, bu dönem geldiğinde buğday olgunlaştığında, çeşitli bölgelerden yangın haberleri geliyor. Gerek hiç biçilmemiş arazi gerek biçilmiş işte sapı bağlanmamış arazilerde ciddi zararlar var. Bugün bakıyoruz Lalapaşa bölgesinde var, Çanakkale bölgesinde var, her yerden yangın haberleri alıyoruz. Bunları görünce üzülüyoruz. Bir yıl boyunca emek vermiş üreticimiz, bir yıl boyunca para harcamış. Tam emeğinin karşılığını alacağı dönemde böyle yangınların olması, beklenmedik bir anda ürünün kül olup gitmesi, üreticimizi ciddi anlamda hem zora sokuyor hem üzüyor. O yüzden üreticilerimizin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Sigara izmariti atılmaması gerekiyor ya da cam şişe atmayalım. Çünkü bunlar güneşle buluştuğunda yangına dönebiliyor. O yüzden ben üreticilerimizden ve tüm halkımızdan önemle rica ediyorum" dedi.

Fotoğraf: DHA

"CAM ŞİŞELERİ, SİGARA İZMARİTLERİNİ ATMAYALIM"

Yangınların en az seviyeye düşürülmesi için vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Arabacı, "Bir sürü emek verilmiş, bir yıl boyunca emek verilmiş. Tam bu emeğin karşılığının alındığı dönemde dikkat edelim. Ürünümüzün telef olmasını, yanmasını engellemek için mücadele edelim. Cam şişeleri atmayalım, sigara izmaritlerini atmayalım. Dikkatli olalım ve emeğe saygı duyalım. Tabii bu yangınlar bitmeyecektir. Her gün farklı bölgeden yangın haberi alacağız. Ama bunları minimuma düşürmek için öncelikle halk olarak hepimizin duyarlı olması lazım. Duyarlı olursak, dikkat edersek inşallah bunları minimum seviyeye düşürürüz. Hem burada üreticilerimizin emeğinin karşılığını yok etmemiş oluruz. Bu durum ülke ekonomisine de zarar, sonuçta milli servet. Bu sadece üreticimizin kazancı değil, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir ürün bu. O yüzden ben halkımızın duyarlı olmasını istiyorum. Emeğe saygı duymasını istiyorum. İnşallah daha az yangınların olduğu bir dönem yaşarız diye umuyorum" diye konuştu.

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Fotoğraf: DHA

"HEM ÜRETİCİLERİMİZ HEM ÜLKE EKONOMİMİZ AZ ZARAR GÖRÜR"

Yangınların, yağışlara ve bölgeye göre sıklığının değiştiğini belirten Arabacı, "Buğday sapı olgunlaştıktan sonra bu yangınlar gittikçe çoğalıyor. Aşağı yukarı bu yağışlara göre değişiyor. Mesela buğday biçim dönemi de bazen bir hafta önce oluyor. Bazen bir hafta sonra oluyor. O yüzden, bu birkaç gün önce ya da sonra olması çok önemli değil. Önemli olan burada ürüne dikkat etmek, emeğe saygı duymak. Bunları yaparsak, inşallah daha az yangın haberleri duyarız. İnşallah daha az zarar ederiz. Hem üreticimiz az zarar eder hem ülke ekonomimiz az zarar eder. İnşallah bölgemiz için hayırlısı olur diye umuyorum. Tüm üreticilerimize, tüm halkımıza duyarlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Fotoğraf: DHA

17 İLDE 11 BİN DEKAR ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan son bir ay içerisinde 16 ilde çıkan tarım arazilerinde çıkan yangınlarda toplamda 11 bin 303 dekan alan zarar gördü. İller arasında 11 yangınla ilk sırada yer alan Tekirdağ'ı Edirne (9), Şanlıurfa (6) ve Mardin (5) izledi. Yangınların çıktığı iller ve yanan araziler ise şöyle:

6 Haziran

*ŞIRNAK - Cizre ilçesi Katran köyünde, buğday ekili tarlada çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

8 Haziran

*MARDİN- Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 230 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

10 Haziran

*ŞANLIURFA- Viranşehir ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

*MARDİN - Merkez Artuklu ilçesinde buğday ve arpa ekili alan, çıkan yangında 300 dönüm zarar gördü.

*EDİRNE - Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü.

*EDİRNE - Uzunköprü ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 50 dekarlık alan zarar gördü.

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12 Haziran

*DİYARBAKIR - Silvan ilçesinde çıkan yangında 2 dönümlük buğday ekili alan kül oldu.

13 Haziran

*ŞANLIURFA - Harran ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangında onlarca dönüm ekili alan zarar gördü, maddi hasar oluştu.

14 Haziran

*MARDİN - Derik ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 150 dekar zarar gördü.

15 Haziran

*GAZİANTEP - Araban ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 93 dönüm alan zarar gördü.

17 Haziran

*MARDİN - Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında, 40 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.

Fotoğraf: AA

18 Haziran

*TEKİRDAĞ - Karaevli Mahallesi'nde çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

*ŞANLIURFA- Haliliye, Harran ve Karaköprü kırsal mahallelerinde çıkan anız yangınlarında 350 dönüm alan zarar gördü.

*EDİRNE - Uzunköprü ilçesi Kırklareli il sınırında bir üzüm bağında çıkan yangın, buğday tarlaları ile ağaçlık ve çalılık alana sıçradı. Yaklaşık 200 dekarlık alan zarar gördü.

*ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

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19 Haziran

*EDİRNE - Merkeze bağlı Tayakadın köyündeki buğday tarlasında çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

*KIRKLARELİ - Buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangında 500 dekar alan zarar gördü.

20 Haziran

*TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dekar kanola ve buğday ekili alan zarar gördü.

21 Haziran

*MUĞLA - Marmaris ilçesinde ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

*SİİRT - Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

22 Haziran

*ŞANLIURFA - Suruç ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

*EDİRNE - Kurtuluş Mahallesi Yeni Şehir Mezarlığı arkasındaki biçilmiş buğday tarlasında başlayıp tarım arazilerine yayılan yangında yaklaşık 500 dekar alan zarar gördü.

TEKİRDAĞ - Malkara ilçesinde çıkan yangında, 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

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23 Haziran

*ŞANLIURFA - Harran ilçesinde 300 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

*BATMAN - Kozluk ilçesine bağlı, Kurtalan sınırında bulunan Arıkaya köyünde çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

*TEKİRDAĞ - Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 25 dekar buğday ekili alan ile 40 dekar hasat edilmiş tarım alanı zarar gördü.

*EDİRNE - Süloğlu ilçesinde çıkan arazi yangınında 6 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

*TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa ilçesi Yenice Mahallesi'nde çıkan yangında 300 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

*GAZİANTEP - Araban ilçesinde çıkan yangında hasada hazır 55 dönüm arpa yanarak kullanılamaz hale geldi.

*KÜTAHYA - Tavşanlı ilçesinde, tarlada hasat yapıldığı sırada çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

*MARDİN - Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli, Bakacık, Tekağaç ve Sapanlı mahalleleri kırsalları ile Nusaybin-Kızıltepe ilçe sınırına yakın birçok bölgede anız yangını çıktı. Yangında 100 dönüm arazi ile tarım ekipmanları zarar gördü.

24 Haziran

*GAZİANTEP - İslahiye ilçesinde hasat hazırlığı yapılan tarlada çıkan yangında, 5 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

*TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 80 dekar buğday ekili alan yandı.

Fotoğraf: AA

25 Haziran

*KÜTAHYA - Tavşanlı ilçesinde hasat çalışmaları sırasında çıkan yangın, yaklaşık 15 dönümlük ekili alanın zarar görmesine neden oldu.

*TEKİRDAĞ - Muratlı ilçesinde merada çıkan ve tarlaya sıçrayan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

*ÇORUM - İskilip ilçesinde arpa ve buğday ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

26 Haziran

*TEKİRDAĞ - Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dekar alana ekili buğday yandı.

*TEKİRDAĞ - Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 400 dekar buğday ekili alan yandı.

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27 Haziran

*AKSARAY - Ortaköy İlçesi Hacımahmut köyü Çokyatan yaylasında buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

*TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 90 dekar alan zarar gördü.

*TEKİRDAĞ - Marmaraereğlisi ilçesi Çeşmeli Mahallesi yakınlarında biçilmemiş buğday tarlasında çıkan, çevredeki kanola ve diğer buğday tarlalarına sıçrayan ve konteyner, baraka ile karavanların bulunduğu bölgeye ulaşan yangın, yerleşim yerlerine sirayet etmeden itfaiye ekiplerinin 4 saat müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 dönüm buğday, 200 dönüm kanola ekili alan zarar görürken, yaklaşık 20 baraka ve konteyner de yandı.

28 Haziran

*TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

29 Haziran

*TEKİRDAĞ - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte son 10 günde çıkan tarla yangınlarında yaklaşık 2 bin dekar hasat edilmemiş ekili alanın zarar gördüğünü açıkladı.

*EDİRNE - Lalapaşa ilçesinde otluk alanda çıkıp, geniş alana yayılan yangında 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.

*UŞAK - Arpa ve buğday ekili alanda çıkanda 600 dekar zarar gördü.

Fotoğraf: AA

30 Haziran

*TEKİRDAĞ - Çorlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangında, yaklaşık 350 dönüm ekili buğday alanı zarar gördü.

*EDİRNE - Tarım arazisinde çıkıp, geniş alana yayılan yangında buğday ve kanola ekili 1500 dekar alan zarar gördü.

*TEKİRDAĞ - Gazioğlu Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangınında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü.

*EDİRNE - Tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı. Yangında yaklaşık 750 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

1 Temmuz

*SİİRT - Kurtalan ile Batman'ın Kozluk ilçeleri sınırında çıkan yangında yaklaşık 1000 dekarlık buğday ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

*DİYARBAKIR - Silvan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm ekili buğday küle döndü.

*SAMSUN - Vezirköprü ilçesinde hasat sırasında çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

*ÇORUM - Bayat ilçesinde çıkan yangında 300 dekar alan zarar gördü.

*KASTAMONU - Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, 5 dekar buğday ekili alan zarar gördü.