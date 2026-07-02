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        Haberler Gündem Politika Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”

        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”

        Meclis yaz tatiline girmeden önce Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın sunulması bekleniyor. AK Parti kurmayları yasanın büyük ölçüde hazır olduğunu belirtti. Kurmaylar "Yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak" dedi. Yasa ile örgüt üyeleri, yöneticilerine yönelik nasıl düzenlemeler yapılacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: "Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır"

        AK Parti kurmayları, “Terörsüz Türkiye” sürecine dair çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden yasalaşmasının hedeflendiği süreçte ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Kurmaylar, yasal düzenleme büyük ölçüde hazır olsa da Kandil'e yakın birkaç mağaranın teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

        "YASA GENEL AF YA DA ÖZEL AF NİTELİĞİ TAŞIMAYACAK"

        AK Parti kurmayları, yasanın geçici ve bu sürece özgü olacağını herhangi bir pazarlığa dayanmayacağını kaydetti. "Yasa genel af ya da özel af niteliği taşımayacak. Düzenleme yalnızca PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecini kapsayacak, diğer terör örgütlerine uygulanmayacak" dedi. Süreç yasasında "kendi varlığına son veren örgüt" tanımlaması yapılacak.

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        YASADA ÖRGÜT ÜYELİĞİ, YÖNETİCİLİĞİ İLE İLGİLİ SUÇLAR NASIL TANIMLANACAK?

        AK Parti kurmayları, yalnızca örgüt üyeliği suçundan hüküm giyen ya da hakkında işlem yapılan kişilerle, ağır suç işleyenlerin aynı kapsamda değerlendirilmeyeceğini belirtti. AK Parti kurmayları, teslim olan örgüt üyeleri ve yöneticilerinin önce güvenlik güçlerine teslim olacağını ardından savcılık ve mahkeme süreçlerinden geçeceğini kaydetti. Her dosya ayrı ayrı incelenecek ve mahkemeler mevcut hukuk sistemi içinde karar verecek. Düzenleme kapsamında denetimli serbestlik, adli kontrol ve benzeri infaz uygulamaları devreye girecek.

        CEZASI İNFAZ EDİLENE DENETİMLİ SERBESTLİK

        AK Parti kurmayları, kamuoyunda konuşulan ceza sürelerinin kesinleşmiş rakamlar olmadığını belirtti. Mevcut ceza hukuku içinde infaz sürelerinde belirli oranlarda düzenleme yapılabileceğini söyledi. Kurmaylar, "Örneğin 20 yıl yatarı bulunan bir kişi için 15 yılının cezaevinde infaz edilmesi, kalan kısmının ise denetimli serbestlik kapsamında geçirilmesi gibi modeller değerlendirilebilir" dedi. Yasada örgüt üyelerinin toplumsal uyum süreçlerine dahil edilmesi, meslek sahibi olmasına yönelik adımlar atılmasına atıf da yapılacak.

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