Dehşet üstüne dehşet! Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!

Beylikdüzü'nde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken trafik kazası yaptı.

DHA'nın haberine göre kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Dağdeviren, hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumet yaşadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren, hastaneye gitmek için aracına bindi. Bir süre aracını kullanan Dağdeviren, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na geldiği sırada bilincini kaybetti.

Dağdeviren'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Bilincini kaybetmesi nedeniyle gaz pedalına basmaya devam eden Dağdeviren, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Baran Yusuf Dağdeviren'in, yapılan kontrollerde karnından ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Dağdeviren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.