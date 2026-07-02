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        Haberler Dünya Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi

        Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi

        Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafenin girişinde patlama meydana geldi, patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Şam'da patlama meydana geldi
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        Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi.

        Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

        Suriye makamlarından ise olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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