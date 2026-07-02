Çatalca’da boşanma aşamasındaki kadın, Millet Bahçesi’nde bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı

İstanbul Çatalca’da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. D.B. ile boşanma aşamasındaki eşi A.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.B.’nin, D.B.’yi boğazından bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Parkta bulunan vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadının kanamasını durdurmak için müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli A.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan şüphelinin Millet Bahçesi’nde vatandaşlar tarafından kovalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTO: DHA