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        Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen açıkladı!

        Beşiktaş, Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        Beşiktaş, transferi resmen açıkladı!

        Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Ouattara, geçen sezon Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.

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