Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:41 Güncelleme:
Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ouattara, geçen sezon Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ