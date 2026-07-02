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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Dursun'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!

        Serdar Dursun'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!

        Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden'in bu haftaki konuğu Serdar Dursun oldu. İşte Serdar Dursun'un HT Spor'a özel açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 22:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!"

        Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden'in bu haftaki konuğu Serdar Dursun oldu. Serdar Dursun, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte tecrübeli golcünün HT Spor'a özel açıklamaları:

        "Yeni sezon öncesinde yurt dışından, Süper Lig'den ve 1. Lig'den teklifler var. Geleceğimle ilgili kararımı ise önümüzdeki birkaç hafta içinde vereceğim."

        "Kocaelispor'u kalbimde taşıyabilirim. Taraftar ilk günden itibaren beni kalbine bastı."

        "KADIKÖY'E DESTEKLEMEYE GİTMEDİM"

        "Kadıköye'e bir takımı desteklemeye gitmedim. Ne kadar maç izlerseniz o kadar tecrübeleniyorsunuz."

        "FENERBAHÇE'YE KARŞI EKSTRA İYİ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

        "Duygu olarak Kadıköy'de veya Fenerbahçe'ye karşı oynamak farklı ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatta Fenerbahçe'ye karşı ekstra iyi oynamaya çalışıyorum ki insanlar 'Serdar bilerek oynamadı' diye düşünmesin."

        "İSMAİL HOCA CAMİAYI BİLİYOR"

        "İsmail Kartal'ın takıma geri dönmesi için benim için çok mantıklıydı. Şampiyon yapamadı ama çok iyi bir oyun oynatmıştı. İsmail Hoca da camiayı biliyor, şu an biraz bir kaos oluyor arada, onları da tartabiliyor."

        "İSMAİL HOCA ÇOK KARAKTERLİ, DÜZGÜN BİR İNSAN"

        "İsmail Kartal çok karakterli, düzgün bir insan. Futbolu çok seviyor, dünya futbolunu yakından takip ediyor. Bütün yılı tesiste geçiren bir insan. Çünkü insan yıpranabilir. Sürekli aynı ortamdasın, tesistesin, sürekli maçı düşünüyorsun. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Ama kendisi çok çalışkan. Çalışana da Allah veriyor."

        " İsmail Kartal beni İran'a çağırdı. "Buraya gel, santrfor eksiğimiz var." dedi. İlk oraya gittiğimde onunla aynı ortamı paylaşmak, aynı havayı solumak ve ikimizin farklı bir ülkede yeniden bir araya gelmesi benim için çok özeldi. Hocayla orada biraz daha yakınlaştık. Çünkü hoca bazen babacan, bazen de mesafesini koruyan bir insandır. Orada aramızda daha samimi bir ilişki oluştu."

        "Bu tamamen istikrarla ilgili. Her iki takım da önce kimi alacağına, kimin gideceğine karar verecek. Galatasaray'ın daha oturmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe'de ise daha fazla oyuncu gidip geliyor. Çünkü Fenerbahçe'de oynamak daha zor. Baskı açısından daha fazla kaos var. Taraftar sabırsız; en fazla 2-3 maç kredin oluyor. Fenerbahçe'de oynamak öyle Manchester City'de ya da Bayern Münih'te oynamaya benzemiyor."

        "EĞER DÖNSEYDİM, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURDU"

        "O dönem sözleşmem vardı. Tabii ki saygılı bir şekilde Kocaelispor'un oyuncusuyduk. Ama öyle bir teklif gelseydi değerlendirirdik. Çünkü inanıyorum ki o maçlarda puan kayıpları oldu. Ben eğer dönseydim, Fenerbahçe şampiyon olurdu."

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