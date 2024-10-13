Çömlekte mercimek çorbası

Yaz kış evinde her gün çorba pişenlerden misiniz? Biz çorbasız bir mutfağın hele de çocuklar var ise eksik olduğuna inananlardanız. Çorba yorgun ve hastaysanız ilaç gibi ruha ve bedene en iyi gelen yardımcıdır. Şimdi geleneksel yöntemlerle pişirilmiş tadı muhteşem, defalarca kendi menülerimde de kullandığım mercimek çorbasını paylaşacağım.