30 gün boyunca günde bir avokado yerseniz vücudunuzda neler olur? Avokado'nun faydaları saymakla bitmiyor. Kalbinize, böbreğinize, cildinize, bağışıklığınıza, kilo vermenize ve liste uzayıp gidiyor. Antikanser özelliğe de sahip olan avokadoyu bir ay boyunca yemek düzeninize eklemek ne gibi değişikliklere sebep oluyor, gelin görelim.

Avokado tüketiminin artması pek şaşırtıcı değil. Besin ve sağlıklı yağ değeri yüksek avokadonun insan sağlığı üzerinde yararlı etkileri olduğu pek çok bilimsel çalışma ile ispatlanmış. Faydaları saymakla bitmiyor. Süper gıda olarak kabul edilen bitkisel kaynaklı ve lifli bir gıda. Peki ya 30 gün boyunca günde bir avokado yerseniz ne olur? Bu soruları yanıtlamak için araştırmalara kulak veriyoruz.

Avokadonun sadece meyvesi değil, yaprakları, çekirdeği ve meyve kabuğu da insan sağlığı açısından çok değerli besin öğeleri ve fitokimyasallar barındırıyor. Bu sebeple gıda, tıp, eczacılık ve kozmetik sanayi gibi birçok alanda kullanımı mevcut olan bir besin. 2019'da yapılan bir çalışmada avokadonun en yüksek antioksidan aktiviteye sahip kısmının yaprağı olduğu tespit edildi. Kurutulmuş avokado meyve kabukları ile yapılan çayın antioksidan aktivitesinin mate çayına benzediği ve elma çayından daha yüksek oranda antioksidan aktivite gösterdiği rapor edildi. Avokado tüketiminin kanserden olası koruyucu etkisi ile ilgili yapılan çalışmalara göre

meyvesi antikanser özellikte, kabukları ise tümör oluşumunu engelleyen özelliklerde. Avokadoda bulunan lutein, özellikle katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi göz hastalıklarından korunmayı sağlıyor (Krinsky ve Johnson, 2005; Dreher ve Davenport, 2013). Yarım meyve başına 185 μg

lutein/zeaksantin kombinasyonu içerdiğinden göz sağlığına faydalı olduğu tespit edildi.

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Ayrıca gene araştırmalara göre günlük yarım adet avokado (68 g) tüketiminin; tekli doymamış yağ asidi, posa, A, C, E, K ve B vitaminleri, potasyum, magnezyum gibi birçok besin öğesi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Diyetinize avokado eklemek doğrudan kalbinize fayda sağlar. Bunun nedeni, avokadodaki lif ve doymamış yağların her ikisinin de LDL kolesterolü düşürmekle bağlantılı olmasıdır. Bu kötü kolesterolü düşük tutmak kan basıncının yükselmesini önler, bu da kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.

Illinois Üniversitesi'nde 2021 yılında yapılan bir araştırma kapsamında, aşırı kilolu obezite hastası 105 yetişkin, 12 hafta boyunca günde bir öğün avokado içeren randomize kontrollü bir çalışmaya katıldı. Katılımcılar iki gruba ayrıldı: Bir gruba taze avokado içeren yemekler verilirken, diğer gruba neredeyse aynı içeriklere ve benzer kalorilere sahip ancak avokado içermeyen bir yemek verildi. Günlük öğünlerinin bir parçası olarak avokado tüketen kadınların daha derin visseral karın yağlarında azalma görüldü. Araştırma sonucuna göre göbek çevresindeki ve iç organlardaki viseral yağın dağıldığı, derinin hemen altındaki deri altı yağının ise viseral yağa oranla daha dolgun görünmeye başladığı açıklandı. Buna göre vücut, istemediğiniz iç organlardaki tehlikeli yağları yakarken, ihtiyacınız olan yağları tutuyordu.

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Hindistan'daki Yashoda Hastaneleri'nden diyabet uzmanı Dr. Somnath Gupta, avokadonun kalp sağlığına faydalı yağlar olarak kabul edilen tekli doymamış yağlar açısından zengin olduğunu söylüyor. Bu yağlar, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye ve iyi kolesterol seviyelerini artırmaya yardımcı olarak kardiyovasküler sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunabiliyor. 30 gün boyunca sürekli avokado tüketimi lipid profillerini olumlu yönde etkileyerek daha sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi teşvik edebiliyor. Avokado iyi bir lif kaynağı. Dr. Gupta'ya göre, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ettiği ve kabızlığı önlemeye yardımcı olduğu için yeterli lif alımı sindirim sağlığı için gerekli. Dr. Gupta, avokadodaki lif içeriği ayrıca tokluk hissine katkıda bulunarak 30 gün boyunca kilo yönetimine yardımcı olabiliyor.

Avokado potasyum, K vitamini, E vitamini ve folat dahil olmak üzere çeşitli temel besin maddeleri içerir. Potasyum uygun sıvı dengesini, sinir fonksiyonlarını ve kas kasılmalarını korumak için çok önemlidir. K vitamini kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gereklidir, E vitamini ise antioksidan görevi görerek hücreleri hasardan korur. Folat, DNA sentezi ve onarımı için önemlidir, özellikle hamileleriçin önemlidir.

Beslenmenize 30 gün boyunca avokado eklemek, kardiyovasküler sağlığın iyileştirilmesi, daha iyi sindirim ve besin alımının artırılması gibi faydalar sağlayabiliyor. Dr. Gupta'ya göre, dengeli ve çeşitli bir beslenme şeklinin sürdürülmesi genel sağlık için gerekli. Uzman doktorlar 30 gün boyunca avokado yeme fikrinin faydalarından yararlanmak için, düzenli fiziksel aktivite ile dengeli ve çeşitli bir beslenme öneriyor.