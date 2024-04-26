Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderliğine aday olması nedeniyle NATO ülkesi Türkiye'den destek alma amacıyla İstanbul'a gelen Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AB ile Gümrük Birliği'ne yönelik güncellemelerin bir an önce başlatılması önemlidir. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alınması konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz.

Başta Gazze ve bölge olmak üzere ortak güvenliğimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerekiyor.

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Terörle mücadele konusun istişarelerimizin öncelikli konularından biriydi. Türkiye'nin ödediği ağır bedeller ortadadır.

Müttefiklik hukukuna uygun olmak üzere PKK ve uzantıları başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmesi gerektiğini ifade ettim.

Bu göreve aday olan sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık.

Müttefikler arasındaki savunma sanayi arasında yaptırım, kısıtlama ve engellerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır.