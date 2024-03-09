TasteAtlas 2024 verilerine göre dünyanın en iyi kahveleri
Dünya çapında tanınan lezzet rehberi Tasteatlas, en iyi 10 kahveyi açıkladı. Türk kahvesi 6. sırada...
Geleneksel lezzetlerin tüm dünyada tanınmasına öncülük eden online seyahat ve gastronomi rehberiTasteAtlas’ın belirlediği dünyanın en iyi kahveleri listesinde Türk kahvesi 6. sırada yer aldı. Tasteatlas'ın sosyal medya hesabından sıcak kumda pişen Türk kahvesi paylaşımı yapıldı. Türk kahvesini bu şekilde pişirmenin eski ve geleneksel bir pişirme yöntemi olduğu, bol köpüklü ve pürüzsüz bir Türk kahvesi pişirmenin en iyi yönteminin bu olduğu belirtildi.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 KAHVESİ
Espresso Küba, KÜBA
Cafe Cubano (diğer adıyla Küba kahvesi, Küba espressosu, cafecito, Küba yudumu, Küba çekimi, Küba shotı) Küba'ya özgü espresso çeşididir. Küba'ya espresso makinesi ihraç edilmeden önce Kübalılar sıcak koyu kahveyi filtreleyip bardağa aktaran pamuklu kumaş tetera ile hazırlıyorlardı. Daha sonra kahvenin tadını yumuşatmak için şeker ekleniyordu. Şimdi ise makinede demlenirken daha az işlemden geçen ve esmer şekere göre daha iri ve koyu renge sahip olan demerara şekeriyle tatlandırılan bir espresso shot'ı olarak tanınır. Kahvenin üzerinde açık kahverengi köpük oluşur. Bir bardak su ile birlikte servis edilir ve genelde öğleden sonra içilir. Café cubano içmek halen Küba ve ABD'de Kübalıların yoğun olduğu Florida, Miami, Tampa, Florida Keys ve Havana on the Hudson gibi bölgelerinde önemli bir sosyal ve kültürel aktivitedir.
Hint filtre kahvesi, HİNDİSTAN
Hint filtre kahvesi ince öğütülmüş kahve tozunun hindiba ile geleneksel Hint filtresinden geçirilerek demlenmesiyle elde edilen kahvenin sıcak süt ve şekerle karıştırılmasıyla yapılan bir içecektir. Geleneksel hint filtresi iki hazneden oluşur; üstte öğütülmüş kahvenin tutulduğu delikli bir taban ve altta demlenmiş kahvenin yavaşça damlatıldığı bir haznedir. Sıcak, sert, tatlı ve kabarcıklı köpüklü olarak tanımlanır ve Hindistan'da filtre kaapi olarak bilinir.
Freddo espresso, YUNANİSTAN
Freddo Espresso, buz üstüne dökülen bir espresso shot’ının shaker veya mikser ile köpürtülerek, yine buzlu bir bardağa aktarılması ile hazırlanan Yunan kahvesidir.
Freddo cappuccino, YUNANİSTAN
Yapımı oldukça basittir. Öncelikle espressonuzu içerisine buz eklenmiş cam bardağa almanız gerekir. Üzerine süt köpürtücü kullanarak hazırlanmış veya French Press yardımıyla hazırlanmış süt kremasını eklemelisiniz. Freddo cappuccino geleneksel olarak uzun bardaklarda servis edilir. Sütsüz benzer çeşidi espresso freddo olarak bilinir. Her iki içecek de Yunanistan'da yaygın olarak bulunur ve çoğunlukla serinletici yaz içecekleri olarak tüketilir.
Cappuccino, Turin, İTALYA
Cappuccino, espresso ve buharda köpürtülmüş süt ile yapılan bir İtalyan kahvesidir. Bu içeceğin 18. yüzyılda Avusturya kahvehanelerinde içilen kahve bazlı bir içecek olan kapuziner'den esinlenildiği düşünülüyor. İtalya'da cappuccino kelimesinin ilk geçtiği tarih 1930'lara kadar uzanır, ancak o zamanlar içeceğin üzerine çırpılmış krema ekleniyordu ve daha sonra espresso makinesinin icadıyla bugünkü halini aldı. Geleneksel İtalyan cappuccino'su her zaman önceden ısıtılmış küçük fincanlarda servis edilir ve tek veya çift shot espresso çekilerek hazırlanır, ardından üzerine hafif ve köpüklü buharda pişirilmiş süt eklenir. İtalya'da önerilen oran, sıvıdan daha fazla köpük olmasıdır.
Türk kahvesi, TÜRKİYE
Ekstra ince öğütülmüş ve kavrulmuş kahve çekirdekleri, bakır bir cezvede, soğuk su, isteğe bağlı olarak şeker ile bilikte karıştırılır ve köpüklü bir şekilde kaynayana kadar kısık ateşte demlenerek pişirilir. Bu şekilde benzersiz derecede sert ve zengin bir Türk kahvesi elde edilir. Bu kahveyi diğer kahve türlerinden ayıran ve Türklere atfedilen bu özel demleme yöntemidir, dolayısıyla adı da buradan gelmektedir. Doğru şekilde hazırlandığında Türk kahvesi koyu bir renk, yüzeyde kalın köpük, homojen kıvam ve acılık notaları içeren güçlü bir lezzet ile karakterize edilir.
Ristretto, İTALYA
Ristretto, tek bir espresso shot'ının miktar olarak yarısıdır. Yani miktar olarak aynı olan kahve içerisine espressoya nazaran daha az su (yarısı kadar) eklenerek hazırlanan bir kahve çeşidi. Aynı yöntemle hazırlandığı için espressonun bir türü olarak kabul görür. Ayrıca daha az su ile hazırlandığından espressoya nazaran daha sert içimlidir.
Frappe, YUNANİSTAN
Frappe kelimesi ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmış olsa da, bu kahve çeşidi 1957 yılında icat edilmiş. Hazır kahvenin su ve buzla birleştirilmesiyle hazırlanır. Kombinasyon genellikle bir çalkalayıcıda veya el mikserinde hazırlanır, bu nedenle içecek bir bardağa döküldüğünde üstü köpüklü görünür. Genelde bu kahve uzun cam bir bardakta servis edilir ve üç farklı tatlılık derecesi olur.
Buzlu kahve, ALMANYA
Bu Alman tarzı buzlu kahve, soğutulmuş demlenmiş kahve ve dondurmanın bir kombinasyonudur. Genellikle uzun bir espresso ve bir top vanilyalı dondurma ile yapılır ve tatlandırılmamış olsa da bir miktar rom içerebilir. Eiskaffee genellikle uzun bir bardakta, bir kaşık ve pipetle birlikte servis edilir. Genelde üzerine şekersiz çırpılmış krema eklenir.
Vietnam Buzlu Kahvesi, VIETNAM
Vietnam buzlu kahvesi, diğer adıyla Cà phê đá, iri öğütülmüş sert vietnam kahvesinin, yoğunlaştırılmış süt ve buzla beraber hazırlandığı bir kahve çeşididir. Kahve "phin" denilen basit bir metal filtre kullanılarak demlenir. Kahve daha sonra buzun üzerine dökülür ve yoğunlaştırılmış süt ile karıştırılır. Genellikle uzun bir bardakta servis edilir.