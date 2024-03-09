Espresso Küba, KÜBA

Cafe Cubano (diğer adıyla Küba kahvesi, Küba espressosu, cafecito, Küba yudumu, Küba çekimi, Küba shotı) Küba'ya özgü espresso çeşididir. Küba'ya espresso makinesi ihraç edilmeden önce Kübalılar sıcak koyu kahveyi filtreleyip bardağa aktaran pamuklu kumaş tetera ile hazırlıyorlardı. Daha sonra kahvenin tadını yumuşatmak için şeker ekleniyordu. Şimdi ise makinede demlenirken daha az işlemden geçen ve esmer şekere göre daha iri ve koyu renge sahip olan demerara şekeriyle tatlandırılan bir espresso shot'ı olarak tanınır. Kahvenin üzerinde açık kahverengi köpük oluşur. Bir bardak su ile birlikte servis edilir ve genelde öğleden sonra içilir. Café cubano içmek halen Küba ve ABD'de Kübalıların yoğun olduğu Florida, Miami, Tampa, Florida Keys ve Havana on the Hudson gibi bölgelerinde önemli bir sosyal ve kültürel aktivitedir.