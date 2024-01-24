Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Tüm zamanların en iyi görünen makarnaları

Şeflere göre en iyi görüntü veren makarnalar Tüm zamanların tabakta en iyi sunum veren en lezzetli makarnaları. Tabii ki şeflere göre... Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 24.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:02 facebook

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Makarnaların şekilleri ve görüntüleri birbirinden farklı. Her birinin tabaktaki duruşu farklı. Kimine et kimine sebze kimine bol sos ve peynir yakışıyor. Ünlü şefler hangi makarnayı neden seviyor?

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Pappardelle Pappardelle makarnayı gerçekten seviyorum çünkü yapması ve yemesi kolay. Soslarla harika oluyor. Ayrıca tabakta her zaman gerçekten zarif görünüyor. Carlos Gaytan, Chicago'daki Tzuco'nun sahibi

2 Şurada Paylaş!







Conchiglione Conchiglione'u sırf boyutları nedeniyle seviyorum. Tabakta harika görünüyorlar. Bir sürü ragu sosu yemek için de birebirler. Thomasina Miers, Londra'daki Wahaca'nın kurucusu