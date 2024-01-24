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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Tüm zamanların en iyi görünen makarnaları

        Şeflere göre en iyi görüntü veren makarnalar

        Tüm zamanların tabakta en iyi sunum veren en lezzetli makarnaları. Tabii ki şeflere göre...

        nucansoy@cyh.com.tr
        Giriş: 24.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:02

        Makarnaların şekilleri ve görüntüleri birbirinden farklı. Her birinin tabaktaki duruşu farklı. Kimine et kimine sebze kimine bol sos ve peynir yakışıyor. Ünlü şefler hangi makarnayı neden seviyor?

        1

        Pappardelle

        Pappardelle makarnayı gerçekten seviyorum çünkü yapması ve yemesi kolay. Soslarla harika oluyor. Ayrıca tabakta her zaman gerçekten zarif görünüyor.

        Carlos Gaytan, Chicago'daki Tzuco'nun sahibi

        2

        Conchiglione

        Conchiglione'u sırf boyutları nedeniyle seviyorum. Tabakta harika görünüyorlar. Bir sürü ragu sosu yemek için de birebirler.

        Thomasina Miers, Londra'daki Wahaca'nın kurucusu

        3

        Spagetti

        Pek çok şefe göre tüm zamanların en iyi makarna şekli spagetti. Kalabalıkları doyuran, et ve sebze ile çok çabuk yemeğe dönüşebilen, her türlü sosla gayet lezzetli hale gelen spagetti, deniz ürünleri eşliğinde pek çok şefin favorisi.

        4

        Rotini

        Pek çok kişiye küçükken kullandığımızı ahizeli telefonların kordonlarını hatırlatacağından eminim. Sosla, sebzeyle, yeşillikle mükemmel uyum sağlayan, tabaktaki duruşunu en beğendiğim rotini.

        Agustin Ferrando Balbi, Andō, Hong Kong'un şef kurucusu

        5

        Pici

        Piciyi, çok kalın elle sarılmış spagetti olarak düşünebilirsiniz. Yumurtasız, su un ve zeytinyağı ile hazırlanan basit bir hamurla yapılır ve yapımı hiç zaman almaz. Kullanılan soslerı emer ve müthiş bir lezzeti vardır.

        Max Venning, Londra'daki Top Cuvée'nin ortak sahibi

        6

        Orecchiette

        Kimilerinin kulağa kimilerinin deniz kabuğuna benzettiği Orecchiette türü markarnanın merkezinin hamuru ince, kenarları her türlü sosun yapışması için pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Ben bu markarnayı yemeye doyamıyorum. Ayrıca, pişirmesi kolay ve lezzetli.

        Urbanbelly'nin şefi Bill Kim

        7

        Bucatini

        Bence tüm zamanların en iyi makarna şekli bucatini. Bu makarnanın içi boş, bu da sosu tutmak için mükemmel bir çözüm. Bucatini'nin iştah açıcı bir dokusu var.

        Nyesha Arrington, Los Angeles şubesinde şef.

        8

        Ravioli

        Benim için en iyi makarna şekli ravioli. El yapımı olduğu için ve mantıya benzediği için de çok severim. İç dolgu malzemesi ve hamur dengesi mükemmeldir.

        Dubai Time Out Market'te şef

        9

        Linguine

        Linguine yemenin ritüeli: Makarnayı çatalın etrafında yuvarlamak, hepsini ağzınıza doldurmak. Nerede yersem yiyeyim bana İtalya'da olduğumu düşündürür. İstiridye ve diğer bazı hassas soslarla mükemmel eşleşir.

        Romain Bourillion, Cocotte in Lodon'un kurucusu

        10

        Cavatappi

        Tüm zamanların en iyi makarna şekli bana göre cavatappidir. Sosun, sebzenin ve etin her damlasını daha da önemlisi peyniri tutar.

        Kristen Ashley, Chicago'daki Cleo's Southern Cuisine'in şef sahibi

        11

        Trofie

        12

        Mafalde

        13

        Rigatoni

        #ht gastro
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