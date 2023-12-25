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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Türkiye'nin en popüler 100 lezzeti

        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği

        Dünyanın dört bir yanında geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten TasteAtlas Türkiye'de mutlaka yenmesi gereken 100 yemeğin listesini güncelledi.

        nucansoy@cyh.com.tr
        Giriş: 25.12.2023 - 19:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:46
        1

        Mantı

        2

        İskender Kebap

        3

        Maraş dondurması

        4

        Künefe

        5

        Mercimek Çorbası

        6

        Hünkar Beğendi

        7

        Antep baklavası

        8

        Paçanga

        9

        Sarma

        10

        Lavaş

        11

        Humus

        12

        Lahmacun

        13

        Sucuk

        14

        Tantuni

        15

        Haydari

        16

        Menemen

        17

        İrmik helvası

        18

        Fırın sütlaç

        19

        Balkaymak

        20

        Cılbır

        21

        Kalamar tava

        22

        Islama köfte

        23

        Afyon sucuğu

        24

        Gözleme

        25

        Yufka

        26

        Cacık

        27

        Pide

        28

        Etli ekmek

        29

        Karnıyarık

        30

        Tulum peyniri

        31

        Kısır

        32

        Kokoreç

        33

        Kuru fasulye

        34

        Kumpir

        35

        Domates çorbası

        36

        Kabak mücveri

        37

        Yayla çorbası

        38

        Piyaz

        39

        Kızartma

        40

        İç pilav

        41

        İmam bayıldı

        42

        Şakşuka

        43

        Patlıcan dolması

        44

        Kumru

        45

        Mihaliç peyniri

        46

        İncir uyutması

        47

        Kopanisti peyniri

        48

        Lokma

        49

        Bazlama

        50

        Bulgur pilavı

        51

        Labne

        52

        Kuymak

        53

        İçli köfte

        54

        Patlıcan salatası

        55

        Dil peyniri

        56

        Midye dolma

        57

        Düğün çorbası

        58

        Kalburabastı

        59

        Çerkez tavuğu

        60

        Etli pilav

        61

        Ekmek kadayıfı

        62

        Tulumba tatlısı

        63

        Turşu

        64

        Tarhana

        65

        Kabak tatlısı

        66

        Yumurtalı pide

        67

        Supangle

        68

        Semizotu salatası

        69

        Ezogelin çorbası

        70

        Midye tava

        71

        Yuvalama çorbası

        72

        Izgara sardalya

        73

        Kadayıf dolması

        74

        Tas kebabı

        75

        Tutmaç çorbası

        76

        Kelle paça çorbası

        77

        Kaygana

        78

        Kuzu kapama

        79

        Bayramiç tahin helvası

        80

        Torpil tatlısı

        81

        Şekerpare

        82

        Arnavut ciğeri

        83

        Ayva tatlısı

        84

        Acılı ezme

        85

        Beyaz peynir

        86

        Kayseri pastırması

        87

        Aşure

        88

        Revani

        89

        Açma

        90

        Zerde

        91

        Keşkek

        92

        Lor peyniri

        93

        Cezerye

        94

        Haşlama

        95

        Acıbadem kurabiyesi

        96

        Nokul

        97

        Pestil

        98

        Lokum

        99

        Kemalpaşa

        100

        Mısır ekmeği

        #ht gastro
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