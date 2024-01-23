İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir'in en çok bilinen tatlılarından biri olan ve günümüzde her evin mutfağında yer edinen içi çikolata dolu bu tatlı, sofralarınıza ayrı bir tat katacak. Yapımı pratik tadı da harika bu tatlının tarifinizi sizler için paylaşıyorum...

Akışkan çikolatası ve leziz hamuruyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakan İzmir bombasını, evde sizlerde en pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. Ancak İzmir bombasınız yaparken hamurunun yumuşak olmasına ve bezelerinizi açarken ince açmaya dikkat etmelisiniz.

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya şekeri

1,5 su bardağı un

Sürülebilir çikolata / Kakaolu fındık kreması

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İzmir bombası hamuru için ılık su, sıvı yağ, şeker ve vanilyayı karıştırma kabına alalım.

Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu karıştıralım ve yoğuralım. Hazır olan hamurumuzun üzerini streç film ile kapatarak 20 dakika kadar dinlendirelim.

Tatlımızı şekillendirmeye başlamadan önce fırınımızı en 200 derecede çalıştıralım. Kullanacağımız fırın tepsisine pişirme kağıdını yerleştirelim.

Dinlenen hamurumuzu tezgaha alalım. Elimizle rulo haline getirelim. Hamuru bıçak yardımı ile parçalara bölelim. Hamurları küçük bezeler haline getirelim.

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Hazırladığımız bezelerden bir tanesini alalım. Merdane ya da oklava yardımı ile ince bir şekilde açalım. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için kolayca açılacaktır.

Açılan hamurun ortasına bolca çikolata yerleştiriyoruz ve kenarlarından güzelce kapatıyoruz. Ben yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar çikolata kullandım.

Tatlıyı fırına sürdükten sonra 220 derecede tatlılarımızı pişirelim. Yaklaşık 5-6 dakikada tatlılar pişecektir.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun.