Dünyanın en iyi 100 yemeği
Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en çok beğenilen 100 mutfağını ve yemeğini seçti.
Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olanTasteAtlastarafından Dünya’nın En İyi 100 Yemeği ve 100 Mutfağı açıklandı. Kataloglanan 11 bin yemek arasından, 400 bine yakın kullanıcının puanlamasına göre, en yüksek puanları alan100 yemeklik bir liste çıktı.
En iyi 100 Mutfak listesinde iseTürk Mutfağı dünyanın en iyi 15’inci mutfağı oldu.
TasteAtlastarafından her yıl açıklanan dünya çapındaki lezzetler sıralamasında bu yıl listenin 20. sırasında coğrafi işaret tescili bulunan Cağ Kebabı yer aldı. İtalya mutfağı listenin ilk sırasında yer alırken yemek kategorisinde ilk sırada Brezilya mutfağının "Picanha"sı yer aldı.
Türkiye’den listeye 8 yemek girdi
Ülkemiz lezzetleri içinde Cağ Kebap ile birlikte İskender Kebap, Döner, Mantı, Adana Kebap, Mercimek Çorbası, Hünkar Beğendi ve Tombik Döner dünyanın en iyi 100 lezzeti sıralamasında yer aldı. 2007 yılında coğrafi işaret için başvurusu yapılan ve 2009 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alan cağ kebap ya da tescilli adıyla Oltu Cağ Kebap Yaklaşık 12 saat soğan, tuz ve karabiberle marine edilmiş kuzu ile yapılır ve et daha sonra büyük bir yatay şiş üzerine konur ve odun ateşinde pişirilir.
İlk çıktığı yer Oltu olarak kabul edildi
Oltu Cağ Kebabı’nı diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu kebabın üretiminde kullanılan etin bölgeye ait doğal ortamda veya yaylalarda doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen koyunlardan elde edilmiş olması ve üretim tekniği olarak, odun ateşinde, yatay olarak pişirilmesi ve “cağ” adı verilen küçük şişle ya da talebe göre cağsız kesilerek tabakta servis edilmesidir. Oltu Cağ Kebabı hazırlanırken üretim şeklinde belirtilenler dışında hiç bir madde katılmamaktadır.
DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ
Picanha
Roti canai
Phat kaphrao
Pizza Napoletana
Guotie
Khao soi
Butter Garlic Naan
Soup buns (Tangbao)
Shashlik
Phanaeng Curry
Pappardelle al cinghiale
Amêijoas à Bulhão Pato
Pempek
Meat and Cold Cuts Bánh Mì (Bánh mì thịt)
Tom kha gai
Vatapá
Dakos
Leche de tigre
Carne asada tacos
Cağ kebabı
Maguro nigiri sushi
Cochinita pibil
Karaage
Châteaubriand
Carne de porco à Alentejana
Païdakia
Pernil
Tonkotsu ramen
Khinkali
Chilaquiles
Focaccia di Recco col formaggio
Zeytoon parvardeh
Ciorba Radauteana
Pierogi
Pesto Genovese
Carnitas
İskender kebap
Manti
Hot pot
Tacos gobernador
Roast suckling pig (Siu yuk)
Tacos al pastor
Butter chicken (Murgh makhani)
Shawarma
Raclette
Karē
Tikka
Tandoori
Gringas
Česnečka
Parmigiana alla napoletana
Causa rellena
Kaisendon
Tagliatelle al ragù alla Bolognese
Khachapuri
Linguine allo scoglio
Bryndzové halušky
Escondidinho
Pasta carbonara
Döner kebab
Ragù alla Bolognese
Shoyu ramen
Ajvar
Giouvetsi
Tequeños
Mtsvadi
Bubur ayam
Lasagne alla Bolognese
Gyros
Adana kebap
Peking duck (Beijing kao ya)
Mercimek çorbası
Massaman Curry
Risotto ai funghi porcini
Peruvian roast chicken (Pollo a la brasa)
Fritto misto
Hünkar beğendi
Boiled Maine Lobster
Kokoretsi
Kapustnica
Tahchin
Braised pork belly (Hong shao rou)
Lechazo
Guacamole
Nigiri
Gambas al ajillo
Mixed ceviche (Ceviche mixto)
Syrniki
Tombik Döner
Kleftiko
Ayam goreng
Chicken tabaka (Tsitsila tabaka)
Tutu de feijão
Cordero asado
Souvlaki
Bistecca alla Fiorentina
Sinigang
Żurek
Steak au poivre
Beef pho (Phở bò)